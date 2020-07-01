انتهت في إنجلترا – أرسنال (4) نورويتش سيتي (0) نهاية المباراة

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 18:50

كتب : FilGoal

نكيتياه - سيبايوس - أوباميانج - أرسنال - ساوثامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ونورويتش سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل أرسنال – 4 تغييرات أمام نورويتش سيتي.. أوباميانج ولاكازيت في الهجوم رسميا - أرسنال يعلن توقيع ساكا على عقد طويل الأمد دراما اللحظات الأخيرة.. ذكاء سيبايوس يقود أرسنال لنصف نهائي كأس إنجلترا مانشستر سيتي يتخطى نيوكاسل ويواجه أرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد

نهاية المباراة

ق. 80 جوووول رااابع عن طريق سيدريك سواريس بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق. 66 جوووول ثاااالث.. أوباميانج يضيف الثالث بعد خطأ جديد من مدافع نورويتش سيتي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 جوووول ثاني عن طريق جرانيت تشاكا.

ق. 32 جوووول أول لأرسنال. أوباميانج يقطع الكرة من كرول ويسجل في المرمى الخالي.

ق. 20 تصويبة قوووية من بن جودفري تصطدم بالقائم الأيمن لأرسنال.

بداية المباراة

في إنجلترا أرسنال نورويتش سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول كواليس اجتماع مرتضى باللاعبين "لم يتطرق لاستكمال الدوري" 12 دقيقة | الدوري المصري
إنتر يحقق فوزه الأكبر منذ 2017 ويسحق بريشيا بسداسية في ليلة تألق سانشيز 51 دقيقة | أوروبا
أرتيتا: لا يهمني ترتيب أرسنال في الجدول بقدر تطورنا واكتساب الفريق الثقة ساعة | الدوري الإنجليزي
بمساعدة مشكورة من نورويتش.. أوباميانج يؤمن عودة أرسنال السعيدة لملعبه برباعية ساعة | أوروبا
لعنة إيقاف الموسم مستمرة.. ليستر يخسر من إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ميلان - 3 تغييرات جديدة أمام سبال.. وعودة زلاتان ساعة | أوروبا
مباشر – وست هام (2) - (1) تشيلسي.. الهدف الثاااني للهامرز ساعة | الدوري الإنجليزي
روني يسجل ويقود ديربي لإشعال صراع التأهل لـ الدوري الإنجليزي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 كلوب يتغنى بطريقة تسجيل صلاح وصناعته لهدف ماني أمام كريستال بالاس
قد ينال إعجابك