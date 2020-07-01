انتهت في إنجلترا – أرسنال (4) نورويتش سيتي (0) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ونورويتش سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 80 جوووول رااابع عن طريق سيدريك سواريس بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق. 66 جوووول ثاااالث.. أوباميانج يضيف الثالث بعد خطأ جديد من مدافع نورويتش سيتي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 جوووول ثاني عن طريق جرانيت تشاكا.

ق. 32 جوووول أول لأرسنال. أوباميانج يقطع الكرة من كرول ويسجل في المرمى الخالي.

ق. 20 تصويبة قوووية من بن جودفري تصطدم بالقائم الأيمن لأرسنال.

بداية المباراة