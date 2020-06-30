مدحت شلبي ينضم لقنوات أون تايم سبورتس الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 21:51 كتب : FilGoal مدحت شلبي يعود الإعلامي الرياضي مدحت شلبي للظهور مرة أخرى عبر شاشات القنوات الرياضية عبر قنوات أون تايم سبورتس. أخبار متعلقة الأهلي يوجه الشكر لـ ليندجرين مدرب فريق اليد اعتماد عقد فايلر وبيبو رئيسا لقطاع الناشئين.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي مدحت شلبي نرشح لكم أخر الأخبار عقدة سيميوني؟ لا مشكلة.. عصا ساؤول السحرية تعمق من جراح برشلونة 20 ثاتيه | أوروبا صاروخ رونالدو يزين فوز الشوط الثاني لـ يوفنتوس على جنوى 16 دقيقة | أوروبا رائعتا برونو وجرينوود تكتبان ما لم يحدث منذ 38 عاما.. يونايتد يضرب برايتون بثلاثية 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي شطة: كاف ناقش فكرة لعب نهائي إفريقيا في الإمارات.. ولا يحق للأندية الاعتراض على قراراته ساعة | إفريقيا مدحت شلبي ينضم لقنوات أون تايم سبورتس 2 ساعة | الدوري المصري انتهت في إيطاليا - جنوى (1)-(3) يوفنتوس.. الصدارة في حوذة السيدة العجوز 2 ساعة | أوروبا لاتسيو يكرر ما فعله أمام فيورنتينا ضد تورينو ويواصل ملاحقة يوفنتوس 2 ساعة | أوروبا انتهت في إسبانيا - برشلونة (2) (2) أتليتكو مدريد.. تعثر جديد 2 ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. انتهت في إسبانيا - برشلونة (2) (2) أتليتكو مدريد.. تعثر جديد رائعتا برونو وجرينوود تكتبان ما لم يحدث منذ 38 عاما.. يونايتد يضرب برايتون بثلاثية شطة: كاف ناقش فكرة لعب نهائي إفريقيا في الإمارات.. ولا يحق للأندية الاعتراض على قراراته اعتماد عقد فايلر وبيبو رئيسا لقطاع الناشئين.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي مصدر في الاتحاد الكاميروني لـ في الجول: كاف لم يسحب منا استضافة نهائي دوري الأبطال الأكثر مشاهدة 1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 3 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 4 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 0 برايتون 3 مانشستر يونايتد انتهت الدوري الإسباني 2 برشلونة 2 أتليتكو مدريد انتهت الدوري الإسباني 0 ليجانيس 3 إشبيلية انتهت الدوري الإسباني 5 مايوركا 1 سيلتا فيجو انتهت الدوري الإيطالي 1 جنوى 3 يوفنتوس انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال - نورويتش سيتي لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - إيفرتون - ليستر سيتي لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - وست هام يونايتد - تشيلسي لم تبدأ 21:15 الدوري الإنجليزي - بورنموث - نيوكاسل يونايتد لم تبدأ 19:00 الدوري الإسباني - ريال بلد الوليد - ليفانتي لم تبدأ 22:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي - ليفربول لم تبدأ 21:15 الدوري الإنجليزي - شيفيلد يونايتد - توتنام هوتسبر لم تبدأ 21:30 الدوري الإسباني - ريال مدريد - خيتافي لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - ريال سوسيداد - إسبانيول لم تبدأ 19:30 الدوري الإسباني - إيبار - أوساسونا لم تبدأ 19:30 قد ينال إعجابك