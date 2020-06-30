مدحت شلبي ينضم لقنوات أون تايم سبورتس

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 21:51

كتب : FilGoal

مدحت شلبي

يعود الإعلامي الرياضي مدحت شلبي للظهور مرة أخرى عبر شاشات القنوات الرياضية عبر قنوات أون تايم سبورتس.

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مدحت شلبي
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