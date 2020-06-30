انتهت في إيطاليا - جنوى (1)-(3) يوفنتوس.. الصدارة في حوزة السيدة العجوز
الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 21:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جنوى ويوفنتوس في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.
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انتهت: جنوى 1-3 يوفنتوس
ق 76: هدف تقليص الفارق من أندريا بينامونتي بتسديدة قوية في الزاوية القريبة.
ق 73: تسديدة مقوسة من دوجلاس كوستا تسكن شباك بيرين في الزاوية اليمنى دون أن يتحرك لها والهدف الثالث.
ق 56: تسديدة صاروخية من رونالدو تسكن أعلى الزاوية اليسرى للحارس والهدف الثاني.
ق 54: هدف رابيو الأول مع يوفنتوس يقترب، عرضية من كوادرادو للفرنسي الذي أرسل رأسية مرت بجوار القائم.
ق 50: باولو ديبالا لديه الحل ويسجل هدف التقدم لـ يوفنتوس بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء فشل بيرين في التصدي لها.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: تسديدة قوية من رونالدو من يمين منطقة الجزاء يتصدى لها بيرين ببراعة.
ق 35: بيرين يتصدى لرأسية رابيو.
ق 30: ضغط يوفنتوس متواصل دون فاعلية هجومية.
ق 15: ضغط يوفنتوس يتواصل في ظل تراجع دفاعي لـ جنوى وتألق لـ ماتيا بيرين.
بداية اللقاء