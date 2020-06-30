انتهت في إسبانيا - برشلونة (2) (2) أتليتكو مدريد.. تعثر جديد

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 21:24

كتب : FilGoal

ساؤول نيجيز - برشلونة - أتليتكو مدريد

يستقبل برشلونة نظيره أتليتكو مدريد على ملعب كامب نو في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

برشلونة يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يتواجد أتليتكو في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

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نهاية المباراة

ق.90 دخول جريزمان في الدقيقة الأخيرة بدلا من فيدال

ق.85 دخول أنسو فاتي بدلا من سيرخيو بوسكيتس، ودخول توماس ليمار بدلا من كاراسكو

ق.77 دخول موراتا بدلا من كوستا

ق.70 دخول جواو فيليكس بدلا من يورينتي

ق.63 جوووووووووووووول أتليتكو مدريد يسجل التعادل بركلة جزاء سجلها ساؤول بعد أن تحصل عليها كاراسكو بعرقلة سيميدو

ق.61 بطاقة صفراء لـ ميسي للاعتراض على قرار الحكم بتسديد الكرة خارج الملعب

ق.50 جوووووووووووول ميسي يسجل الهدف رقم 700 في مسيرته من ركلة جزاء على طريقة بانينكا

ق.49 ركلة جزاء لـ برشلونة بعد عرقلة فيليبي لـ نيلسون سيميدو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.42 ركلة حرة ينفذها ميسي وتصطدم برأس ساؤول في الحائط البشري، ويتصدى لها أوبلاك بأعجوبة

ق.22 تسديدة خارقة من ميسي تصطدم بالقائم الأيمن لـ أوبلاك

ق.19 جووووووووووول التعادل لـ أتليتكو مدريد من ركلة جزاء بواسطة ساؤول هذه المرة

ق.17 إعادة ركلة الجزاء بعد تقدم تير شتيجن عن الخط قبل التصدي

ق.16 دييجو كوستا يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي تير شتيجن

ق.15 ركلة جزاء لـ أتليتكو مدريد بعد انطلاقة رائعة من كاراسكو وعرقلة من أرتورو فيدال

ق.12 جووووووووووول أول لـ برشلونة! ركلة ركنية من ميسي على القائم القريب تصطدم بـ دييجو كوستا وتعرف طريقها إلى داخل المرمى.

ق.11 دييجو كوستا يبعد تسديدة ميسي الأرضية المخادعة

ق.8 راكيتيتش يفتك الكرة من توماس ويطلق تسديدة قوية يتصدى لها يان أوبلاك

ق.6 تهديد أول خطير لـ أتليتكو! ركلة حرة من الجهة اليمنى ينفذها كاراسكو وتمر بجوار القائم بعد أن مرت من مهاجمي أتليتكو

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة

برشلونة أتليتكو مدريد في إسبانيا
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