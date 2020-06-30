قبل حكيمي.. 6 لاعبين عرب ارتدوا قميص إنتر ميلان
الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 19:54
كتب : FilGoal
يفصلنا الإعلان الرسمي لأن يصبح المغربي أشرف حكيمي سابع لاعب عربي يرتدي قميص إنتر ميلان الإيطالي.
أشرف حكيمي
النادي : بوروسيا دورتموند
الظهير الأيمن خضع للفحص الطبي ووفقا للتقرير وقّع على عقود انضمامه للنيراتزوري.
لمطالعة قائمة اللاعبين العرب الذين ارتدوا قميص الأفاعي من هنـــــــــــــــــــا.
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