قبل حكيمي.. 6 لاعبين عرب ارتدوا قميص إنتر ميلان

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 19:54

كتب : FilGoal

يفصلنا الإعلان الرسمي لأن يصبح المغربي أشرف حكيمي سابع لاعب عربي يرتدي قميص إنتر ميلان الإيطالي.

الظهير الأيمن خضع للفحص الطبي ووفقا للتقرير وقّع على عقود انضمامه للنيراتزوري.

لمطالعة قائمة اللاعبين العرب الذين ارتدوا قميص الأفاعي من هنـــــــــــــــــــا.

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أشرف حكيمي إنتر الدوري الإيطالي في إيطاليا
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