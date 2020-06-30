أبرزهم ويليان وكافاني.. لاعبون تنتهي عقودهم هذا الصيف

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 19:36

كتب : FilGoal

سوق الانتقالات

مع اشتعال سوق الانتقالات الصيفية، يبرز اللاعبون الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم، كخيارات مجانية متاحة أمام بقية الفرق.

دعونا نستعرض أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم هذا الصيف، ويحق لهم الانتقال إلى أي نادٍ آخر دون مقابل.

تعرف على اللاعبين الذين تنتهي عقودهم من هــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا

سوق الانتقالات
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