السولية: التزامنا كان السبب في شعورنا بالفارق في التدريبات.. وننتظر دوري الأبطال بفارغ الصبر

أعرب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عن سعادته بعودة التدريبات الجماعية وانتظامها على ملعب التتش بعد فترة وصفها بالصعبة اقتصرت على التدريبات المنفردة للاعبين في منازلهم؛ بسبب جائحة كورونا التي انتشرت في العالم كله وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وقال السولية في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "عودة التدريبات الجماعية وانتظامها في الفترة الحالية أمر جيد ومبشر للغاية، وعلينا أن نستعد بشكل جاد ومناسب لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز".

وأشار السولية إلى أن "جميع لاعبي الأهلي ملتزمون بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتعليمات الطبية داخل الملعب وخارجه منذ اليوم الأول لعودة التدريبات، مشددا على أن كل اللاعبين لديهم الوعي الكافي بمخاطر الفترة الحالية الصعبة".

وأوضح "بالتأكيد التزامنا خلال الفترة الماضية كان للحفاظ على أنفسنا، وشعرنا بفارق كبير بعد العودة الي التدريبات الجماعية؛ لأننا لم نبدأ من الصفر، وجميعنا كان بحالة بدنية وفنية جيدة رغم الغياب عن الملاعب أربعة أشهر.. والأمور تتحسن يوما بعد الآخر".

وأكمل "عشنا فترة صعبة جدا خلال الأشهر الأربعة الماضية؛ لأنه ليس من السهل على أي لاعب منا الابتعاد عن التدريبات والمباريات كل هذه الفترة… لكن في نفس الوقت كل لاعب كان حريصا على الالتزام بالبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة التوقف".

واستدرك، عن ظهوره المتكرر خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "كنت أقضي وقت فراغي مع ابنتي الكبرى ليلى، واللعب معها لفترات طويلة، وكنت أشارك بعضا من هذه اللحظات مع الجمهور عبر إنستجرام.. وأعتقد أن أحد مكاسب الحظر الذي عشناه الفترة الماضية هو توطيد علاقتنا بأبنائنا واقترابنا كثيرا منهم".

وشدد السولية على أنه ملتزم بالمنزل حتى هذه الأيام وفقا لتعليمات الجهاز الطبي بالأهلي، خصوصا أن هذا الحرص ضرورة للوقاية من هذا الفيروس ويساهم في عدم انتشاره، وهو ما يؤدي إلى الحفاظ على صحة جميع اللاعبين وأسرهم.

وعن المرحلة المقبلة قال السولية "بالتأكيد الاستعداد للدوري هو الأهم حاليا باعتباره المسابقة المقرر استئنافها، ويبقى لنا فقط التركيز فيها لحين الإعلان عن شكل وتوقيت مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة ".

وأضاف السولية: "بالنسبة لبطولة دوري أبطال إفريقيا فنحن ننتظرها بفارغ الصبر، وهدفنا التتويج بها هذا الموسم؛ لأنها لقب غاب عن دولاب القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، وأنا على المستوى الشخصي أتطلع لتحقيقه ".

وأتم السولية حديثه قائلا "لقب دوري الأبطال سيكون هديتنا كلاعبين وجهاز فني لجماهير الأهلي الوفية المساندة لنا في كل وقت وفي كل ظروف ".