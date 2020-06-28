انتهت في إسبانيا – إسبانيول (0) ريال مدريد (1) نهاية المباراة

الأحد، 28 يونيو 2020 - 21:48

كتب : FilGoal

كاسيميرو يحتفل بهدف ريال مدريد في إسبانيول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيول وريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق. 68 جوناثان كاليري يشارك بدلا من إمباربا في صفوف إسبانيول.

ق. 65 مخالفة ينفذها راؤول دي توماس ويحولها كورتوا إلى ركنية.

ق. 62 تبديلان لريال مدريد بدخول رودريجو وفينيسيوس جونيور بدلا من هازارد وإيسكو.

تبديل أول مع بداية الشوط الثاني في صفوف إسبانيول بدخول أدريا بيدروسا بدلا من ديداك فيلا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 جوووووول أول لريال مدريد. طولية من مارسيلو إلى راموس الذي مررها برأسه إلى بنزيمة، وبنزيمة بميرر بالكعب كرة رااائعة لى كاسيميرو الذي أكملها في المرمى.

ق. 43 أوووووه أخطر فرص ريال مدريد. عرضية من كاربخال يفشل دييجو لوبيز في الإمساك بها ويلتحم مع بنزيمة ويشتتها الدفاع لكن تصل إلى هازارد الذي يسدد لينقذها دييجو لوبيز مجددا إلى ركنية. والحكم يفصح تقنية الفيديو ليتأكد من وجود رجلة جزاء لصالح بنزينة.

ق. 24 بينية رائعة إلى وو لي الذي يسدد فوق مرمى ريال مدريد.

ق. 20 مخالفة لإسبانيول ينفذها مارك روكا في المرمى وينقذها تيبور كورتوا ببراعة.

ق. 9 فرصة جديدة خطيرة. مخالفة تنفذ داخل منطقة الجزاء ويبعدها الدفاع ويقابلها كاسميرو بتصويبة قوية جدا ترتطم برأس راموس وتمر فوق المرمى بقليل جدا.

ق. 7 أوووه تصويبة ماكرة من كاسيميرو من قبل منتصف الملعب لكن دييجو لوبيز حارس إسبانيول ينقذها بصعوبة.

ق. 2 انطلاقة أولى لإسبانيول عن طريق وو لي وعرضية يقابلها سيرخي داردير بتصويبة لكن كاربخال يتدخل وينقذها في اللحظة الأخيرة.

بداية المباراة

في إنجلترا ريال مدريد إسبانيول
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