انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي – نيوكاسل (0) مانشستر سيتي (2) كتيبة بيب إلى نصف النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 67 رحيم ستيرلينج ينهي الأمور بالهدف الثاني بعد تصويبة في مرمى نيوكاسل.

ق. 65 عرضية من سان ماكسيمين، يهردها البديل دوايت جيل فوق المرمى من داخل الست ياردات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 كيفين دي بروين يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي من ركلة جزاء

ق. 34 ركلة جزاء لمانشستر سيتي.

ق. 23 كارل دارلو ينقذ كرة خطيرة أمام ستيرلينج

بداية المباراة