انتهت في إسبانيا - سيلتا فيجو (2) (2) برشلونة.. تعثر كتالوني جديد

يحل برشلونة ضيفا على سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.+95 سيلتا يهدر فرصة الهدف القاتل بواسطة نوليتو أمام تصدي تير شتيجن

ق.88 جوووووووووووووووووول سيلتا يدرك التعادل بواسطة إياجو أسباس بعد ركلة حرة رائعة

ق.80 تير شتيجن ينقذ برشلونة من هدف مؤكد بعد تسديدة نوليتو

ق.67 جوووووووووووووول لـ برشلونة بواسطة لويس سواريز بعد خطأ دفاعي قاتل

ق.50 جووووووووووووووول فيدور سمولوف يسجل هدف التعادل لسيلتا فيجو بعد هجمة مرتدة رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 ليو ميسي كاد أن يسجل من ركلة ركنية لولا تألق روبن بلانكو الذي أبعد الكرة عن مرمى سيلتا

ق.24 القائم يتصدى لتسديدة برايس مينديز الخطيرة ويمنع سيلتا من التعادل

ق.22 تهديد خطير من سيلتا بواسطة إياجو أسباس بعد خطأ بيكيه، لكن جوردي ألبا ينقذ الموقف

ق.20 جووووووووووووووول لويس سواريز يسجل الهدف الأول برأسية بعد سحر من ليو ميسي الذي نفذ مخالفة خادعة

ق.12 بطاقة صفراء لـ جوردي ألبا بعد تدخل بالمرفق على كيفن فاسكيز لاعب سيلتا فيجو

ق.6 تهديد أول خير من برشلونة! ركنية من ميسي ورأسية من بيكيه ترتد من عارضة سيلتا فيجو!

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل