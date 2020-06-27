انتهت في إسبانيا - سيلتا فيجو (2) (2) برشلونة.. تعثر كتالوني جديد

السبت، 27 يونيو 2020 - 16:49

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة يمكنك متابعتها من هـــــــــــــــــــنــــــــــــــا

............................................................

نهاية المباراة

ق.+95 سيلتا يهدر فرصة الهدف القاتل بواسطة نوليتو أمام تصدي تير شتيجن

ق.88 جوووووووووووووووووول سيلتا يدرك التعادل بواسطة إياجو أسباس بعد ركلة حرة رائعة

ق.80 تير شتيجن ينقذ برشلونة من هدف مؤكد بعد تسديدة نوليتو

ق.67 جوووووووووووووول لـ برشلونة بواسطة لويس سواريز بعد خطأ دفاعي قاتل

ق.50 جووووووووووووووول فيدور سمولوف يسجل هدف التعادل لسيلتا فيجو بعد هجمة مرتدة رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 ليو ميسي كاد أن يسجل من ركلة ركنية لولا تألق روبن بلانكو الذي أبعد الكرة عن مرمى سيلتا

ق.24 القائم يتصدى لتسديدة برايس مينديز الخطيرة ويمنع سيلتا من التعادل

ق.22 تهديد خطير من سيلتا بواسطة إياجو أسباس بعد خطأ بيكيه، لكن جوردي ألبا ينقذ الموقف

ق.20 جووووووووووووووول لويس سواريز يسجل الهدف الأول برأسية بعد سحر من ليو ميسي الذي نفذ مخالفة خادعة

ق.12 بطاقة صفراء لـ جوردي ألبا بعد تدخل بالمرفق على كيفن فاسكيز لاعب سيلتا فيجو

ق.6 تهديد أول خير من برشلونة! ركنية من ميسي ورأسية من بيكيه ترتد من عارضة سيلتا فيجو!

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة سيلتا في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر بيولي: مواجهة روما بـ 6 نقاط.. وإبراهيموفيتش ليس جاهزا وريبيتش صار لاعبا ثمينا دقيقة |
قائمة ريال مدريد – ظهور "فتى زيدان" لمواجهة إسبانيول 21 دقيقة | أوروبا
سواريز: أنا غاضب.. مدربونا عليهم تفسير تعثراتنا خارج ملعبنا 36 دقيقة | أوروبا
عبقرية ميسي لا تكفي لإخضاع "حصن بالايدوس".. أسباس يرسل قُبلة إلى مدريد ساعة | أوروبا
الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" ساعة | الدوري المصري
مينيز: أنا هنا لقيادة ريجينا للتأهل لـ الدوري الإيطالي بعدما فقدت شغفي بكرة القدم ساعة | أوروبا
الشوط الثاني ربع نهائي الكأس - نورويتش (1) - (1) يونايتد.. بووووووووم التعادل ساعة | أوروبا
بايرن ينهي الموسم برباعية في فولفسبورج بمشاركة مرموش.. وكراماريتش "سوبر هاتريك" أمام دورتموند ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك