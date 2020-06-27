خروج عضو مجلس إدارة الإسماعيلي من العناية المركزة

السبت، 27 يونيو 2020 - 16:35

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

خرج سيد عبد النعيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي من غرفة العناية المركزة بعد استقرار حالته.

وأعلن عبد النعيم قبل أيام عن إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح مصدر بالنادي لـFilGoal.com أنه تم نزع أجهزة التنفس الصناعي عن عبد النعيم بعد استقرار حالته.

ويعد الإسماعيلي أحد ناديين لم يحددا موعد المسحات المطلوبة من الفرق تمهيدا لاستئناف النشاط، مع الزمالك.

اتحاد الكرة أعلن خلال الأيام الماضية، اكتشاف 11 حالة إصابة بـ كورونا، ضمن مسحات اليوم الثاني لأندية الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة، في حين يأتي الإسماعيلي تاسعا بـ22 نقطة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

الإسماعيلي في الدوري عودة النشاط
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد إصابة 8 بـ فيروس كورونا.. أورينبورج لم يواجه كراسنودار خوفا من "الإضرار بسمعة النادي وكرة القدم الروسية" دقيقة | أوروبا
صرخة الدقيقة 118 تقتل الكناري.. يونايتد إلى نصف نهائي كأس إنجلترا 23 دقيقة | أوروبا
سكاي إيطاليا: الصفقة المثيرة تمت.. أشرف حكيمي من ريال مدريد إلى إنتر 44 دقيقة | أوروبا
مؤتمر سيتيين: هناك ألف سبب لعدم فوزنا خارج ملعبنا.. والكرة غير عادلة ساعة | أوروبا
يوسف أوباما يوضح رأيه في عودة النشاط.. ويختار أجمل وأغلى أهدافه وقرار لن يكرره ساعة | الدوري المصري
بعد حصوله على إذن سابق.. أبو الفتوح يخضع لمسحة كورونا مع سموحة ساعة | الدوري المصري
تقرير برازيلي يكشف كم يحصد جريميو قيمة انتقال أرتور إلى يوفنتوس ساعة | أمريكا
مؤتمر بيولي: مواجهة روما بـ 6 نقاط.. وإبراهيموفيتش ليس جاهزا وريبيتش صار لاعبا ثمينا ساعة |
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك