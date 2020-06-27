خروج عضو مجلس إدارة الإسماعيلي من العناية المركزة

خرج سيد عبد النعيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي من غرفة العناية المركزة بعد استقرار حالته.

وأعلن عبد النعيم قبل أيام عن إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح مصدر بالنادي لـFilGoal.com أنه تم نزع أجهزة التنفس الصناعي عن عبد النعيم بعد استقرار حالته.

ويعد الإسماعيلي أحد ناديين لم يحددا موعد المسحات المطلوبة من الفرق تمهيدا لاستئناف النشاط، مع الزمالك.

اتحاد الكرة أعلن خلال الأيام الماضية، اكتشاف 11 حالة إصابة بـ كورونا، ضمن مسحات اليوم الثاني لأندية الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة، في حين يأتي الإسماعيلي تاسعا بـ22 نقطة.