انتهت في ألمانيا - فولفسبورج (0)-(4) بايرن ميونيخ.. بريمن يخوض ملحق الهبوط

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأخيرة من الدور الألماني لهذا الموسم.

لمتابعة المباريات كلها دقيقة بدقيقة من هنا

_ _ _ _ _

صراع الهبوط

ترتيب مراكز الهبوط النهائي

16-فيردر بريمن 31 نقطة (يخوض مباراة فاصلة على الهبوط)

____________________________

17-فورتا دوسلدروف 30 نقطة (هبط رسميا)

18-بادربورن 20 نقطة (هبط رسميا)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

فيردر بريمن VS كولن (6-1)

نهاية المباراة

ق. 68 جوووووول صاااارت ستة. يايا أوساكا يضيف السادس لفيردر بريمن ويكمل الهاتريك.

ق. 62 جووول أول لكولن عن طريق دومينيك دريكسلر.

المدير الرياضي لكولن يحتفل بالأهداف في مرمى فريقه! بريمن كان بحاجة إلى 4 أهداف لتعويض فارق الأهداف مع يونيون برلين في حالة تعادل الأخير في مباراته.

المدير الرياضي لكولن يحتفل مع لاعبي فيردر بريمن بالأهداف في مرمى فريقه 😅 بريمن كان بحاجة إلى 4 أهداف لتعويض فارق الأهداف مع دوسلدروف وخوض ملحق الهبوط.. النتيجة الآن 4-0 لبريمنpic.twitter.com/pqmAxOPJzI — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 27, 2020 المدير الرياضي لكولن يحتفل مع لاعبي فيردر بريمن بالأهداف في مرمى فريقه 😅 بريمن كان بحاجة إلى 4 أهداف لتعويض فارق الأهداف مع دوسلدروف وخوض ملحق الهبوط.. النتيجة الآن 4-0 لبريمنpic.twitter.com/pqmAxOPJzI — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 27, 2020

ق. 57 جووووول خامس لفيردر بريمن.. يويا أوساكا يضيف الخامس.

ق. 55 جوووول رابع لفيردر بريمن. دافي كلاسان يضيف الرابع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 نيكولاس فولكروج يسجل الثااالث لبريمن.

ق. 26 جووووول الثااااني لفيردر بريمن عن طريق ميلوت راشيكا.

ق. 22 جوووووول أول لفيردر بريمن عن طريق يويا أوساكا. استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بيمناه في المقص الأيسر.

_ _ _ _

يونيون برلين VS فورتونا دوسلدروف (3-0)

نهاية المباراة

ق. 90 جوووول ثااالث ليونيون برلين.

ق. 54 كريستيان جنتنر يضيف الثاني لبرلين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 27 جوووول أول ليونيون برلين عن طريق أنتوني أوجاه.

_ _ _ _

عمر مرموش أساسي

فولفسبورج VS بايرن ميونيخ (0-4)

نهاية المباراة

ق. 79 جوووول رااابع. عرضية يستقبلها توماس مولر ويسجل في سقف الشبكة.

ق. 71 جووووول ثاااالث لبايرن ميونيخ من ركلة جزاء عن طريق روبرت ليفاندوفيسكي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 33 جوووول ثااااني عن طريق ميكاشيل كويسينسي

ق. 3 جوووول أول لبايرن موينيخ عن طريق كينجسلي كومان.

_ _ __

بوروسيا دورتموند VS هوفينهايم (0-4)

نهاية المباراة

ق. 50 جوووووول راااابع من ركلة جزاء. أندريه كراماريتش أصبح "سوبر هاتريك"

ق. 48 جووووول ثاااالث وعن طريق أندريه كراماريتش ولا أحد غيره.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 كراماريتش يضرب من جديد بهدف ثااااني.

ق. 8 جووووول أول لهوفينهايم عن طريق كراماريتش.