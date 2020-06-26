انتهت في إيطاليا - يوفنتوس (4)-(0) ليتشي.. السيدة العجوز تبتعد بالصدارة
الجمعة، 26 يونيو 2020 - 21:30
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وليتشي في افتتاح الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.
المباراة تقام على ملعب يوفنتوس ستيديوم.
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نهاية اللقاء
ق 86: الهدف الرابع ليوفنتوس بعد عرضية من كوستا يقابلها دي ليخت برأسية معلنا عن الهدف.
ق 84: بينية من رونالدو بالكعب وإيجواين يسجل.
ق 78: إيجواين يهدد مرمى الضيوف بتسديدة قوية تمر بجوار القائم.
ق 77: جونزالو إيجواين يشارك بدلا من باولو ديبالا.
ق 69: رأسية من رونالدو يتألق الحارس ويبعدها عن مرماه لركنية.
ق 61: رونالدو يسجل هدف يوفنتوس من ركلة جزاء في منتصف المرمى.
ق 60: ركلة جزاء لصالح يوفنتوس بعدما دفع المدافع رونالدو داخل منطقة الجزاء.
ق 53: ضغط يوفنتوس يتواصل وديبالا يسجل هدف التقدم بتسديدة قوية بيسراه على يسار الحارس.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: عرضية أرضية من رونالدو إلى بيرنارديسكي الذي يضع الكرة بعيدة عن المرمى.
ق 41: رأسية لرونالدو دون رقابة وأمام المرمى مباشرة يهدرها أعلى من العارضة.
ق 31: طرد لوتشوني مدافع ليتشي بعد عرقلة بيرنارديسكي ليمنعه من الانفراد.
ق 30: تسديدة صاروخية من البرتغالى تمر بجوار القائم الأيسر.
ق 29: عرضية من بيرنارديسكي يقابلها رونالدو بمقصية جاءت بعيدة عن المرمى.
ق 20: تسديدة صاروخية من رابيو يتصدى لها الحارس ببراعة.
ق 15: خطأ من كوادرادو في التمرير لدفاعه خطفها ماركو مانكوزو وسدد كرة جاءت في يد الحارس تشيزيني.
انطلاق المباراة