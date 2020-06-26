انتهت في إيطاليا - يوفنتوس (4)-(0) ليتشي.. السيدة العجوز تبتعد بالصدارة

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 21:30

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وليتشي في افتتاح الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

المباراة تقام على ملعب يوفنتوس ستيديوم.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق 86: الهدف الرابع ليوفنتوس بعد عرضية من كوستا يقابلها دي ليخت برأسية معلنا عن الهدف.

ق 84: بينية من رونالدو بالكعب وإيجواين يسجل.

ق 78: إيجواين يهدد مرمى الضيوف بتسديدة قوية تمر بجوار القائم.

ق 77: جونزالو إيجواين يشارك بدلا من باولو ديبالا.

ق 69: رأسية من رونالدو يتألق الحارس ويبعدها عن مرماه لركنية.

ق 61: رونالدو يسجل هدف يوفنتوس من ركلة جزاء في منتصف المرمى.

ق 60: ركلة جزاء لصالح يوفنتوس بعدما دفع المدافع رونالدو داخل منطقة الجزاء.

ق 53: ضغط يوفنتوس يتواصل وديبالا يسجل هدف التقدم بتسديدة قوية بيسراه على يسار الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: عرضية أرضية من رونالدو إلى بيرنارديسكي الذي يضع الكرة بعيدة عن المرمى.

ق 41: رأسية لرونالدو دون رقابة وأمام المرمى مباشرة يهدرها أعلى من العارضة.

ق 31: طرد لوتشوني مدافع ليتشي بعد عرقلة بيرنارديسكي ليمنعه من الانفراد.

ق 30: تسديدة صاروخية من البرتغالى تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 29: عرضية من بيرنارديسكي يقابلها رونالدو بمقصية جاءت بعيدة عن المرمى.

ق 20: تسديدة صاروخية من رابيو يتصدى لها الحارس ببراعة.

ق 15: خطأ من كوادرادو في التمرير لدفاعه خطفها ماركو مانكوزو وسدد كرة جاءت في يد الحارس تشيزيني.

انطلاق المباراة

يوفنتوس ليتشي الدوري الإيطالي
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