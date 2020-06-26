كورتوا يقترب من إنهاء زعامة أوبلاك

منافسة شرسة تجمع بين تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ونظيره في أتليتكو مدريد يان أوبلاك على الظفر بجائزة زامورا.

الجائزة تُقدَم للحارس صاحب معدَل استقبال الأهداف الأقل، بشرط أن يكون قد خاض 28 مباراة أو أكثر، وأن يلعب 60 دقيقة على الأقل في كل مباراة.

فما هي أرقام الثنائي وما هو الرقم الفريد الذي قد يحققه كورتوا حال فوزه بالجائزة؟

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