رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: 5 أندية عيناتهم سلبية.. والزمالك لم يرسل حتى الآن موعد فحوصاته

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة عن إجراء 15 ناديا في الدوري المصري لمسحات فيروس كورونا حتى الآن مع تبقي ثلاثة آخرين.

وقال سلطان لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "أول خمسة أندية جاءت نتيجة تحليلاتهم سلبية بالفعل".

وواصل "أنتظر معرفة باقي نتائج تحليلات الأندية الأخرى".

ولم يكشف سلطان عن أسماء الأندية التي جاءت نتائجها سلبية.

وأضاف "بيراميدز والجونة أجريا مسحاتهما عن الأجهزة الخاصة بهما".

وأكمل "يتبقى فقط أندية الزمالك والإسماعيلي ونادي مصر هم من عليهم إجراء المسحات الخاصة بهم".

وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة "أتواصل بشكل دائم مع جميع الأندية لمتابعة الإجراءات وتقديم أي دعم حال الحاجة".

وعن المحاضرات الفنية في غرف خلع الملابس قال: "نتمنى أن تقام في الملعب وليس في غرف مغلقة وحال الحاجة يجب أن يكون بشكل سريع وبوجود تباعد اجتماعي قدر المستطاع وبأقل عدد ممكن".

وبسؤاله ماذا لو أصيب أي لاعب بفيروس كورونا في ظل استمرار المسابقة "سيتم عزل المصاب وأتواصل مع طبيب الفريق لتجهيز إجراءات العزل سواء كان في منزله أو مستشفى أو في فندق وأتوقع عدم حاجتنا لعزل أي لاعب في مستشفى لأن الأعراض لن تكون قوية".

وأتم "نحن نجري تحليلات كل 3 أيام للاعبين ونستمر فيها ولن يصاب أي لاعب بالعدوى إلا لو خرج عن السرب وذهب لمكان أصيب فيه بالعدوى".