انتهت في إسبانيا - برشلونة (1) (0) أتليتك بلباو.. انتصار قيصري

يستقبل برشلونة نظيره أتليتك بلباو على ملعب كامب نو، في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

برشلونة يحتل المركز الثاني في المسابقة برصيد 65 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد، ويكفيه الانتصار للانفراد مؤقتا بالصدارة.

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ق.86 خروج لويس سواريز ودخول مارتن برايثوايت

ق.71 جوووووووووووووووووول راكيتيتش يسجل هدف برشلونة الأول بعد لحظات من دخوله

ق.69 دخول أسيير فياليبري وأندر كابا بدلا من ويليامز وإنييجو ليكوي

ق.65 دخول راكيتيتش وأنسو فاتي بدلا من سيرخيو بوسكيتس وجريزمان

ق.57 دخول إيكر مونيايين وداني جارسيا بدلا من كوردوبا وأوناي جارسيا

ق.56 خروج أرتور ميلو ودخول ريكي بويج في التغيير الأول لـ برشلونة

ق.54 خروج سريع من أوناي سيمون يغلق الطريق أمام جريزمان قبل أن يسدد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.13 انطلاقة سريعة من إنياكي ويليامز لكن تسديدته تمر بجوار القائم

ق.5 هجمات جنونية شرسة ومتتابعة من برشلونة

ق.4 تير شتيجن ينقذ كرة أولى صعبة بعد عرضية مميزة من أوناي لوبيز

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل