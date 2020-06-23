ميلان يعلن نهاية موسم موساشيو

أعلن نادي ميلان الإيطالي نهاية موسم مدافعه ماتيو موساشيو بعدما خضع لعملية جراحية في كاحله.

ماتيو موساشيو النادي : ميلان ميلان

المدافع الأرجنتيني عانى من مشاكل في الكاحل واستحال تعافيه بالعلاج ليلجأ لإجرا عملية جراحية.

وسيغيب المدافع البالغ 29 عاما لمدة 4 أشهر وفقا لموقع الروسونيري الرسمي.

اللاعب البالغ 29 عاما خاض الموسم الجاري 18 مباراة في الدوري الإيطالي.

وتزداد مشاكل قلب دفاع الروسونيري بعد إصابة البرازيلي ليو دوارتي والذي يقترب من العودة، بينما خرج الدنماركي سيمون كايير أمام ليتشي بسبب الإصابة أيضا.

ميلان سحق ليتشي برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 27 عقب عودة الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 39 نقطة قبل 11 جولة من الختام ليحتل المركز السابع مؤقتا بفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز السادس.