انتهت في إسبانيا - سوسيداد (1) (2) ريال مدريد.. الصدارة ملكية

الأحد، 21 يونيو 2020 - 21:36

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسيداد في ملعب ريالي أرينا، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يكفيه الفوز بأي نتيجة حتى يرفع رصيده إلى 65 نقطة وينقض على الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة.

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نهاية المباراة

ق.89 دخول لوكا مودريتش وفيرلان ميندي بدلا من مارسيلو وفالفيردي

ق.83 جوووووووووووول ميكيل ميرينو يسجل الهدف الأول لسوسيداد ويحيي المباراة

ق.78 خروج جيمس وبنزيمة ودخول ماركو أسينسيو وماريانو دياز

ق.71 جوووووووووووووول ثان لـ ريال مدريد بواسطة كريم بنزيمة

ق.69 هدف ملغي لـ سوسيداد بداعي التسلل

ق.63 تسديدة قوية من توني كروس يتصدى لها الحارس ريميرو على مرتين

ق.60 خروج سيرخيو راموس للإصابة ودخول إيدير ميليتاو

ق.50 جووووووووووووووووووول أول لـ ريال مدريد بواسطة سيرخيو راموس من ركلة جزاء

ق48 ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد عرقلة فينيسيوس جونيور المتألق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 اختراق مميز من فينيسيوس من الجهة اليسرى، يعقبه بتسديدة يتصدى لها الحارس ريميرو

ق.2 تهديد أول من ريال مدريد بعد انطلاقة فالفيردي الذي أرسل عرضية تابعها فينيسيوس جونيور بتسديدة أعلى العارضة

بداية المباراة

بداية المباراة في العاشرة مساءً

ريال مدريد سوسيداد الدوري الإسباني في إسبانيا
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