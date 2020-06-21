نهاية دربي ميرسيسايد - إيفرتون (0)-(0) ليفربول

الأحد، 21 يونيو 2020 - 19:55

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون ضد ليفربول في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 82: انطلاقة من ريتشارليسون الذي راوغ لوفرين وسدد كرة ابعدها أليسون في فرصة خطيرة أخرى لإيفرتون

ق80: أخطر هجمة من إيفرتون وعرضية من ناحية اليسار من ريتشارليسون قابلها كالفيرت لوين بتسديدة بكعب القدم أبعدها أليسون قبل أن تصل إلى توم ديفيز الذي سدد كرة اصدمت في القائم وأبعدها دفاع ليفربول إلى ركنية

ق73: نزول ديان لوفرين بدلا من ماتيب الذي تعرض للإصابة

ق 65: تبديل مزدوج من كلوب بنزول أوريجي وفينالدوم بدلا من نابي كيتا وفيرمينو

ق61: ريتشارليسون ينفرد بالمرمى لكنه يسدد الكرة أعلى المرمى

ق 60: تغيير أول لإيفرتون بنزول سيجوردسون بدلا من جوردون.

نزول تشامبرلين بدلا من مينامينو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 41: خروج ميلنر للإصابة ونزول جو جوميز

ق 40: ماني يحصل على خطأ أمام منطقة الجزاء وأرنولد ينفذ المخالفة بطريقة رائعة والحارس بيكفورد يمسك بالكرة

ق15 : مستوى اللعب متوسط من الفريقين ولا خطورة على المرمى

ق 4: تسديدة قوية من ريتشارليسون يبعدها أليسون

انطلاق المباراة

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