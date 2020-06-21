انتهت في إنجلترا - أستون فيلا (1) تشيلسي (2) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وتشيلسي، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 69 تريزيجيه يشارك بدلا من أنور الغازي.

ق. 62 جووووول الثاااني لتشيلسي. أوليفيه جيرو يتسلم الكرة ويستدير ويسدد في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 60 جوووول التعادل لتشيلسي. عرضية من أزبيليكويتا، يقابلها بوليسيتش بلمسة في المرمى مسجلا التعادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+1 تصويبة راااائعة من كوفاسيتش بجانب القائم بقليل.

ق. 43 جووووووول أول لأستون فيلا. عرضية من جريليتش داخل منطقة الجزاء وقابلها كورتني هاوس بلمسة لكن كيبا تصدى لها، ليتابعها هاوس مرة أخرى في المرمى.

ق. 32 أستون فيلا يرد بتصويبة قوية من أنور الغازي وكيبا يتصدى لها بعيدا عن المرمى.

ق. 31 تصويبة من لوفت شيك ونيلاند يتصدى لها بشكل خاطئ، لكنه عاد وصحح خطأه قبل أن تسكن الكرة الشباك.

ق. 21 أخطر فرص اللقاء بتصويبة من ميسون ماونت يتصدى لها أوريان نيلاند بشكل رائع.

ق. 16 ركلة ركنية أولى لأستون فيلا على يمين مرمى تشيلسي، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة جاك جريليش بتمريرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة بإتجاه زميله كونور هوريهان الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية إرتدت من مدافعي تشيلسي إلى وسط الملعب وانتهت معها الخطورة.

ق. 10 تسديدة أرضية ضعيفة للغاية عن طريق ويليان لاعب تشيلسي من على حدود منطقة الجزاء أبعدها المدافع تايرون مينجس بسهولة بعيدا عن مناطق الخطورة.

بداية المباراة