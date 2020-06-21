انتهت في إنجلترا - أستون فيلا (1) تشيلسي (2) نهاية المباراة

الأحد، 21 يونيو 2020 - 17:06

كتب : FilGoal

ماسون ماونت ودجاك جريليتش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وتشيلسي، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء أمام تشيلسي بعد توقف 100 يوم.. عودة سلبية للدوري الإنجليزي وتعادل أستون فيلا مع شيفيلد بمشاركة مصرية تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه والمحمدي على الدكة في عودة الدوري الإنجليزي توضيح رسمي يكشف لماذا لم يحتسب هدف شيفيلد المثير للجدل ضد أستون فيلا

نهاية المباراة

ق. 69 تريزيجيه يشارك بدلا من أنور الغازي.

ق. 62 جووووول الثاااني لتشيلسي. أوليفيه جيرو يتسلم الكرة ويستدير ويسدد في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 60 جوووول التعادل لتشيلسي. عرضية من أزبيليكويتا، يقابلها بوليسيتش بلمسة في المرمى مسجلا التعادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+1 تصويبة راااائعة من كوفاسيتش بجانب القائم بقليل.

ق. 43 جووووووول أول لأستون فيلا. عرضية من جريليتش داخل منطقة الجزاء وقابلها كورتني هاوس بلمسة لكن كيبا تصدى لها، ليتابعها هاوس مرة أخرى في المرمى.

ق. 32 أستون فيلا يرد بتصويبة قوية من أنور الغازي وكيبا يتصدى لها بعيدا عن المرمى.

ق. 31 تصويبة من لوفت شيك ونيلاند يتصدى لها بشكل خاطئ، لكنه عاد وصحح خطأه قبل أن تسكن الكرة الشباك.

ق. 21 أخطر فرص اللقاء بتصويبة من ميسون ماونت يتصدى لها أوريان نيلاند بشكل رائع.

ق. 16 ركلة ركنية أولى لأستون فيلا على يمين مرمى تشيلسي، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة جاك جريليش بتمريرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة بإتجاه زميله كونور هوريهان الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية إرتدت من مدافعي تشيلسي إلى وسط الملعب وانتهت معها الخطورة.

ق. 10 تسديدة أرضية ضعيفة للغاية عن طريق ويليان لاعب تشيلسي من على حدود منطقة الجزاء أبعدها المدافع تايرون مينجس بسهولة بعيدا عن مناطق الخطورة.

بداية المباراة

في إنجلترا تشيلسي أستون فيلا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا: ميسي يتفق على تجديد عقده مع برشلونة.. وتضحية من اللاعب 11 دقيقة | أوروبا
كرة يد - مرتضى منصور يعلن تعثر مفاوضات الزمالك مع يحيى الدرع 18 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي 30 دقيقة | الدوري المصري
مباشر دربي ميرسيسايد - إيفرتون (0) - (0) ليفربول.. محاولات دون خطورة 38 دقيقة |
رئيس الوداد: باسم مرسي؟ لم نفاوضه.. ما تم الترويج له غير صحيح بالمرة 40 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: عدم التزام نادي مصر بالبروتوكول الطبي يعرضه للهبوط 42 دقيقة | الدوري المصري
بنفس النتيجة للمرة السابعة.. أستون فيلا يخسر أمام تشيلسي في حضور تريزيجيه ساعة | أوروبا
اعتزل مهاجم ليفربول السابق عن عمر 31 عاما ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك