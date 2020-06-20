انتهت – برايتون (2) أرسنال (1).. هدف قاااااتل

السبت، 20 يونيو 2020 - 16:02

كتب : FilGoal

نيل موبايل مهاجم برايتون يحاول التسديد أمام شيكوردان موستافي مدافع أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون وأرسنال، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

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ق95 جوووووووووووووووووووووووول نيل موباي وهدف قاتل برايتون

ق75 جوووووووووووووووووووووووول دانك وهدف التعادل لـ برايتون بعد ركلة ركنية ودربكة دفاعية حولها في الشباك

ق67 جوووووووووووووووووووووووول بيبي والهدف الأول لـ أرسنال بتسديدة ولا أروع تهز مرمى برايتون

ق52 هدف ملغي لـ أرسنال عن طريق أوباميانج بداعي التسلل

ق. 47 تصويبة جديدة من أوباميانج وريان يتصدى لها على مرتين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 تهديد أول لمرمى مارتينيز. تصويبة قوية من آرون موري لكن الأرجنتيني تصدى للكرة بنجاح.

لينو يشير لنيل موبايل أثناء خروجه محمولا، وكأنه يحمله المسؤولية عن الإصابة.

ق. 38 دخول إيميليانو مارتينيز بدلا من بيرند لينو المصاب.

ق. 35 إصابة لينو حارس أرسنال بعد التحام قوي مع نيل موباي مهاجم برايتون.

ق. 30 عرضية من ساكا ورأسية من لاكازيت وتصدي رائع من رايان.

ق. 8 تصويبة من ساكا في العارضة العلوية للمرمى.

ق. 6 تصويبة من أوباميانج بعيدة عن المرمى.

ق. 1 عرضية قابلها أوباميانج بخلفية مزدوجة لكن بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة

في إنجلترا أرسنال برايتون
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