انتهت - ريال مدريد (3) - (0) فالنسيا.. قمة ملكية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــا.

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انتهت

ق87 بنزيمة يا ربااااااه.. هدف ولا أجمل ولا أجمل بعد استلامة وتسديد على الطائر

ق75 جوووووووووول إيسينيسو والهدف الثااااااني لـ مدريد

ق74 مشاركة إيسينيو بدلا من فالفيردي

ق60 جوووووووووول بنزيمة والهدف الأول لـ ريال مدريد بعد تمريرة من هازارد.

انطلاق الشوط الثاني

ريال مدريد (0) - (0) فالنسيا

نهاية الشوط الأول

ق43 تسديدة صاروخية من كندوجبيا يتصدى لها كورتوا

ق35 دقيقة والتعادل مستمر

** ق28 كاربخال يتوغل وكاد يسجل لمدريد لولا سيليسين

** الحكم يعود لتقنية الفيديو.. ويلغي الهدف بداعي التسلسل

** ق20 جوووووووووول رودريجو مورينو والهدف الأول لـ فالنسيا.. عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء حولها مهاجم فالنسيا في الشياك

** ق13 أوووو القائم يحرم فالنسيا من هدف أول لرودريجو.. فرصة محققة للخفافيش

** ق12 فرصة أولى محققة لريال مدريد عن طريق هازارد ولكن حارس فالنسيا يتألق

** هدوء تام بعد أول 10 دقائق

** ريال مدريد (0) - (0) فالنسيا

** انطلاق المباراة