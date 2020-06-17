انتهت نهائي كأس إيطاليا - نابولي (0)-(0) يوفنتوس.. البارتينوبي البطل بركلات الترجيح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة يوفنتوس ونابولي في نهائي كأس إيطاليا 2019-2020.

النهائي يحمل الرقم 73 وسبق أن التقى الفريقان في نهائي نسخة 2012 وفاز نابولي بهدفين دون مقابل.

ويسعى يوفنتوس لحصد اللقب الرابع عشر في تاريخه والابتعاد بالرقم القياسي، فيما يحاول نابولي تحقيق اللقب للمرة السادسة في تاريخه.

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وميليك يسجل ركلته ونابولي بطلا لكأس إيطاليا 2019-2020.

رامسي يسجل بسهولة في منتصف المرمى.

بونوتشي يسجل الركلة الأولى ليوفنتوس من 3 بكل قوة في منتصف المرمى، والصربي ماكسيموفيتش يرد بكل قوة أيضا، 3-1 لـ نابولي.

دانيلو يُهدر ركلة الترجيح أعلى من العارضة، وبوليتانو يسجل رغم محاولة بوفون على الكرة، 2-0 لـ نابولي.

ميريت تصدى لركلة باولو ديبالا، وإينسيني على يسار بوفون.

نهاية اللقاء.. إلى ركلات الترجيح

ق 92: بوفون يتصدى لرأسية صاروخية من ماكسيموفيتش ومتابعة آلان ترتطم بالقائم الأيسر.

ق 88: إيلف إيلماس بدلا من زيلنيسكي في تغيير أخير لـ نابولي.

ق 84: نزول آرون رامسي بدلا من كوادرادو.

ق 83: بطاقة صفراء لـ ديبالا بعد عرقلة ديمى.

ق 81: نزول آلان والسيد هيساي بدلا من رويز وماريو روي في نابولي.

ق 74: نزول فديريكو بيرنارديسكي بدلا من ميراليم بيانيتش.

ق 72: ميليك يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن كرته تمر فوق العارضة.

ق 66: نابولي يرد بتغييرين بنزول ماتيو بوليتانو بدلا من كاييخون ونزول أركاديوش ميليك بدلا من ميرتينز.

ق 65: نزول دانيلو بدلا من دوجلاس كوستا في أول تغيير لـ يوفنتوس.

ق 51: بطاقة صفراء لـ ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس.

بداية الشوط الثاني



































نهاية الشوط الأول: نابولي 0-0 يوفنتوس

ق 41: ضغط نابولي يتواصل وبوفون يتصدى لتسديدة إينسيني من خارج منطقة الجزاء ويحولها لركنية.

ق 40: هجمة ثنائية من نابولي على مرمى بوفون، الأولى يتصدى لها ساندرو برأسية من على خط المرمى أمام تسديدة إينسيني، وبوفون يتصدى لكرة ديميه.

ق 39: أليكس ميريت يمسك بالكرة قبل وصول رونالدو لها في وضعية انفراد تام.

ق 24: القائم الأيمن يرد ركلة ثابتة من لورينزو إينسيني.

ق 20: بنتانكور يسدد كرة صاروخية يتصدى لها الحارس بسهولة.

ق 5: البرتغالي كريستيانو رونالدو يسدد كرة قوية مستفيدا من خطأ دفاعي في التمرير ويتصدى لها الحارس ميريت ببراعة.

دقيقة صمت على ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا.

بداية اللقاء

طالع تشكيل الفريقين من هنـــا.