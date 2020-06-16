انتهت في إسبانيا - برشلونة (2) (0) ليجانيس.. حامل اللقب يواصل الانتصارات

يستقبل برشلونة نظيره ليجانيس على ملعب كامب نو، في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 61 نقطة، فيما يتواجد ليجانيس في المركز 20 -الأخير- برصيد 23 نقطة.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــا

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ق.90 تير شتيجن يتصدى لركلة كيفن رودريجيس الحرة ويرسلها إلى ركنية

ق.88 فرصتان متتاليتان من الشاب ريكي بويج، لكن إيفان كويار يتصدى

ق.73 دخول ريكي بويج وصامويل أومتيتي بدلا من أرتور ميلو وجيرارد بيكيه

ق.69 جوووووووووووووووووول ليونيل ميسي يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق.67 ركلة جزاء لـ برشلونة بعد مخالفة روبين بيريز في حق ليونيل ميسي

ق.66 تقنية الفيديو تتدخل! إلغاء هدف برشلونة بسبب التسلل على سيميدو

ق.64 جووووووووووووول أنطوان جريزمان يسجل الهدف الثاني بعد عرضية نيلسون سيميدو المتقنة

ق.63 دخول أرتورو فيدال بدلا من سيرخيو بوسكيتس

ق.54 دخول لويس سواريز بدلا من أنسو فاتي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.42 جوووووووووووووووووول برشلونة يسجل الهدف الأول بواسطة تسديدة أرضية للموهوب أنسو فاتي

ق.12 فرصة ثنائية من لاعبي ليجانيس وكليمنت لنجليت ينقذ الكرة من على خط المرمى بعد تسديدة جيريرو

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة