توقع مباريات الدوري الإنجليزي لتربح موبايل سامسونج A70
الإثنين، 15 يونيو 2020 - 11:58
كتب : FilGoal
مع استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز، تعود مسابقة التوقعات المقدمة من FilGoal.com والتي تقدم جوائز عديدة.
بعد توقف طويل للبطولة ستعود بمباراتين يوم الأربعاء، ينتهي معهما تحدي مسابقة التوقعات الخاص بالجولات من 21 إلى 29 في البطولة.
وهو التحدي الذي يمنح الفائز به موبايل سامسونج A70.
جوائز FilGoal.com لن تتوقف عند هذا الحد، بل هناك موبايل سامسونج A70 آخر لجولات مقبلة من الدوري الإنجليزي.
هيا توقع المباريات الآن وعزز فرصتك لربح موبايل سامسونج مقدم من FilGoal.com لزواره.
وهنا للتوقع من هاتفك بنظام أندرويد