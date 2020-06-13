انتهت في إسبانيا - مايوركا (0) (4) برشلونة.. عودة مظفرة

السبت، 13 يونيو 2020 - 21:34

كتب : FilGoal

مايوركا - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على ريال مايوركا في ملعب سون مويش، بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 58 نقطة، فيما يتواجد مايوركا في المركز 18 برصيد 25 نقطة.

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نهاية المباراة

ق.+93 جوووووووووول ميسي يضيف الهدف الرابع بتسديدة يمينية رائعة

ق.79 جوووووووول هدف ثالث لـ برشلونة بواسطة جوردي ألبا بعد تمريرة ميسي

ق.59 انطلاقة رائعة من ميسي الذي يمرر إلى برايثوايت، والأخير يهرب من الرقابة ويسدد كرة أرضية يتصدى لها رينا ببراعة

ق.57 دخول لويس سواريز بدلا من أنطوان جريزمان

دخول جونيور لاجو بدلا من كوتشو هيرنانديز، ودخول فران جاميز بدلا من جوان ساستري في صفوف مايوركا

دخول إيفان راكيتيتش بدلا من أرتورو فيدال في صفوف برشلونة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.37 جووووووووووول برشلونة يسجل الثاني بتسديدة قوية من مارتن براثوايت الذي يسجل أول أهدافه للكتلان

ق.32 كوبو ينفذ ركلة حرة مباشرة أرضية كادت أن تخادع تير شتيجن الذي تصدى بصعوبة

ق.22 تاكي كوبو ينطلق ويطلق تسديدة رائعة يتصدى لها تير شتيجن بمهارة

ق.2 جوووووووووووول برشلونة يسجل الهدف الأول برأسية أرتورو فيدال بعد عرضية جوردي ألبا

بداية المباراة

برشلونة مايوركا الدوري الإسباني في إسبانيا
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