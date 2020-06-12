انتهت كأس إيطاليا - يوفنتوس (0)-(0) ميلان.. البيانكونيري إلى النهائي

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 20:49

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - ميلان - كأس إيطاليا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، على ملعب يوفنتوس ستيديوم.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي في ملعب سان سيرو بنتيجة 1-1.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــا.

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نهاية اللقاء

ق. 71: تسديدة من لوكاس باكيتا يتصدى لها الدفاع وتصل بسهولة ليد بوفون.

ق. 62: 3 تغييرات لـ يوفنتوس دفعة واحدة: سامي خضيرة وأدريان رابيو وفديريكو بيرنارديسكي بدلا من بيانيتش وماتويدي ودوجلاس كوستا على الترتيب.

ق. 58: بونوتشي دون رقابة بعد ركنية مرت من الجميع تصطدم الكرة بقدمه وتمر بجوار القائم.

ق. 48: عرضية من بونافنتورا يقابلها التركي هاكان برأسية تمر بجوار القائم لـ بوفون في أول هجمة حقيقية لميلان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: بمجموع اللقائين 1-1 يتأهل يوفنتوس

ق. 42: بطاقة صفراء لـ ميراليم بيانيتش بعد شد قميص هاكان تشالهان أوجلو.

ق. 39: رونالدو يسدد كرة ضعيفة يتصدى لها دوناروما بسهولة.

ق. 31: عرضية من دانيلو تجد ماتويدي لكن دوناروما يتصدى لتسديدة الفرنسي.

ق. 28: ضغط يوفنتوس يتواصل وعرضية من ديبالا إلى رونالدو الذي يسددها بعيدة عن المرمى.

ق 16: بطاقة حمراء لـ أنتي ريبيتش بعد تدخل عنيف على ليوناردو بونوتشي.

ق 16: القائم يرد ركلة جزاء لـ كريستيانو رونالدو.

ق. 15: ركلة جزاء لـ يوفنتوس.

ق 14. أورساتو حكم اللقاء يطالع تقنية الفيديو للتأكد من أحقية يوفنتوس لركلة جزاء بعد لمس كونتي الكرة بيده.

ق. 2 أليكس ساندرو يمر من الجهة اليسرى ويرسل عرضية لمواطنه دوجلاس كوستا الذي سدد أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لـ دوناروما.

لاعبو الفريقين وقفوا دقيقة حدادا على أرواح ضحايا فيروس كورونا تبعها تصفيق من اللاعبين والمدربين للأطباء.

بداية اللقاء

ميلان يوفنتوس كأس إيطاليا
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