انتهت في إسبانيا - إشبيلية (2)-(0) ريال بيتيس.. الأرض تبتسم لأصحابها
الخميس، 11 يونيو 2020 - 22:01
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني في افتتاح الجولة 28.
ويعود الدوري الإسباني بعد غياب وصل إلى 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، ويستهل مشواره بدربي الأندلس.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــا.
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نهاية اللقاء
ق. 62: البرازيلي فيرناندو يستغل ركنية وتمريرة من أوكامبوس بالكعب ليسجل الثاني ويسكن الكرة بالرأس في الشباك.
ق. 56: لوكاس أوكامبوس يسجل هدف التقدم من علامة الجزاء على يسار الحارس.
ق. 54: ضربة جزاء لصالح إشبيلية بعد خطا من مارك بارترا على لوك دي يونج.
ق. 49: بطاقة صفراء أولى في المباراة لـ إيمرسون دا سوزا بعد تدخل قوي على منير الحدادي.
ق. 47: خطأ دفاعي من لاعبي بيتيس لم يستغله ثلاثي إشبيلية بالقرب من منطقة الـ 6 ياردات والحدادي يسدد كرة ضعيفة في يد الحارس.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق. 30: إيقاف المباراة من أجل لالتقاط الأنفاس وشرب اللاعبين للمياه لمواجهة ارتفاع الحرارة.
ق. 27: إشبيلية يواصل هجومه المتتالي، عرضية من الجهة اليسرى عبر منير حدادي إلى الهولندي لوك دي يونج الذي يحول الكرة برأسية مرت بجوار القائم الأيسر.
ق. 20: جوليوس كوندي كاد أن يسجل هدف التقدم لإشبيلية من ركنية خيسوس نافاس لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر.
ق. 9: القائم يتصدى لتسديدة صاروخية من الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس من داخل يمين منطقة جزاء ريال بيتيس.
انطلاق المباراة
دقيقة صمت على ضحايا العنصرية والأطقم الطبية حول العالم قبل بداية اللقاء.
📝ريجيلون أساسي في تشكيل إشبيلية، والحدادي يقود الهجوم في ديربي ضد ريال بيتيس.#في_إسبانيا pic.twitter.com/tiXgiSARyM— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 11, 2020
تشكيل الفريقان