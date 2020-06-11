انتهت في إسبانيا - إشبيلية (2)-(0) ريال بيتيس.. الأرض تبتسم لأصحابها

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني في افتتاح الجولة 28.

ويعود الدوري الإسباني بعد غياب وصل إلى 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، ويستهل مشواره بدربي الأندلس.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــا.

--

نهاية اللقاء

ق. 62: البرازيلي فيرناندو يستغل ركنية وتمريرة من أوكامبوس بالكعب ليسجل الثاني ويسكن الكرة بالرأس في الشباك.

ق. 56: لوكاس أوكامبوس يسجل هدف التقدم من علامة الجزاء على يسار الحارس.

ق. 54: ضربة جزاء لصالح إشبيلية بعد خطا من مارك بارترا على لوك دي يونج.

ق. 49: بطاقة صفراء أولى في المباراة لـ إيمرسون دا سوزا بعد تدخل قوي على منير الحدادي.

ق. 47: خطأ دفاعي من لاعبي بيتيس لم يستغله ثلاثي إشبيلية بالقرب من منطقة الـ 6 ياردات والحدادي يسدد كرة ضعيفة في يد الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق. 30: إيقاف المباراة من أجل لالتقاط الأنفاس وشرب اللاعبين للمياه لمواجهة ارتفاع الحرارة.

ق. 27: إشبيلية يواصل هجومه المتتالي، عرضية من الجهة اليسرى عبر منير حدادي إلى الهولندي لوك دي يونج الذي يحول الكرة برأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

ق. 20: جوليوس كوندي كاد أن يسجل هدف التقدم لإشبيلية من ركنية خيسوس نافاس لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر.

ق. 9: القائم يتصدى لتسديدة صاروخية من الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس من داخل يمين منطقة جزاء ريال بيتيس.

انطلاق المباراة

دقيقة صمت على ضحايا العنصرية والأطقم الطبية حول العالم قبل بداية اللقاء.

📝ريجيلون أساسي في تشكيل إشبيلية، والحدادي يقود الهجوم في ديربي ضد ريال بيتيس.#في_إسبانيا pic.twitter.com/tiXgiSARyM — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 11, 2020

تشكيل الفريقان