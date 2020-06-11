انتهت في إسبانيا - إشبيلية (2)-(0) ريال بيتيس.. الأرض تبتسم لأصحابها

الخميس، 11 يونيو 2020 - 22:01

كتب : FilGoal

نبيل فقير - دييجو كارلوس - ريال بيتيس - إشبيلية - الدوري الإسباني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني في افتتاح الجولة 28.

ويعود الدوري الإسباني بعد غياب وصل إلى 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، ويستهل مشواره بدربي الأندلس.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــا.

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نهاية اللقاء

ق. 62: البرازيلي فيرناندو يستغل ركنية وتمريرة من أوكامبوس بالكعب ليسجل الثاني ويسكن الكرة بالرأس في الشباك.

ق. 56: لوكاس أوكامبوس يسجل هدف التقدم من علامة الجزاء على يسار الحارس.

ق. 54: ضربة جزاء لصالح إشبيلية بعد خطا من مارك بارترا على لوك دي يونج.

ق. 49: بطاقة صفراء أولى في المباراة لـ إيمرسون دا سوزا بعد تدخل قوي على منير الحدادي.

ق. 47: خطأ دفاعي من لاعبي بيتيس لم يستغله ثلاثي إشبيلية بالقرب من منطقة الـ 6 ياردات والحدادي يسدد كرة ضعيفة في يد الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق. 30: إيقاف المباراة من أجل لالتقاط الأنفاس وشرب اللاعبين للمياه لمواجهة ارتفاع الحرارة.

ق. 27: إشبيلية يواصل هجومه المتتالي، عرضية من الجهة اليسرى عبر منير حدادي إلى الهولندي لوك دي يونج الذي يحول الكرة برأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

ق. 20: جوليوس كوندي كاد أن يسجل هدف التقدم لإشبيلية من ركنية خيسوس نافاس لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر.

ق. 9: القائم يتصدى لتسديدة صاروخية من الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس من داخل يمين منطقة جزاء ريال بيتيس.

انطلاق المباراة

دقيقة صمت على ضحايا العنصرية والأطقم الطبية حول العالم قبل بداية اللقاء.

تشكيل الفريقان

الدوري الإسباني في إسبانيا ريال بيتيس إشبيلية
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