"دربي الأندلس" يدشن عودة الدوري الإسباني بمواجهة إشبيلية وبيتيس

يعود الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا) مجدداً بعد ثلاثة أشهر دون منافسات كرة القدم في إسبانيا بسبب الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19، وسينطلق الموسم مجددا مع مواجهة إشبيلية وريال بيتيس في الجولة 28، وهي المباراة التي تعرف باسم "دربي الأندلس"، وستكون الأولى من أصل 110 مباراة متبقية للعب في هذا الموسم.

سيتواصل الموسم دون انقطاع على مدار الأسابيع الستة المقبلة وحتى 19 يوليو المقبل، ومع تطور حالة الوباء في إسبانيا وإذن السلطات الصحية، ستقام كرة القدم عملياً كل يوم ولمدة 39 يوما متواصلة، على أن تنطلق المباريات في الساعة 19:30 و22:00 بتوقيت وسط أوروبا (بالإضافة إلى 13:00 و17:00 في عطلات نهاية الأسبوع).

ستكون ستة أسابيع من شغف كرة القدم مع المنافسة القائمة في الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا سانتاندير)، ويتنافس برشلونة وريال مدريد على اللقب، والفارق بينهما نقطتين فقط، ونفس الفارق موجود بين الفرق من المركز الثالث إلى السادس التي تتصارع على المقاعد الأوروبية. وفي هذه الأثناء، فإن المعركة الحالية شرسة لصراع الهبوط، بوجود ستة فرق مهددة في هذه الدائرة.

تنتظرنا مجموعة من المباريات ذات المستوى العالمي، تشمل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، ريال مدريد ضد فالنسيا، إشبيلية ضد برشلونة، وأتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد.

أصبح استئناف المنافسات ممكنا بشكل كبير بفضل العمل الدؤوب من رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) خلال فترة الحجر الصحي والإغلاق الشامل، وبالتحديد البرتوكول الشامل والمفصل الذي تم إعداده بالتعاون مع هيئات الصحة الإسبانية بما سمح لأندية (لا ليجا) بالعودة إلى التدريبات بأمان.

أكثر من شهر من "تحضيرات قبل الموسم" التي تم تكييفها بدقة مع "الواقع الجديد" في المجتمع، وتتبعه الأندية واللاعبين بدقة، وستؤتي هذه الجهود المضنية لضمان سلامة جميع اللاعبين المحترفين المشاركين ثمارها مع ضمان عودة كرة القدم أخيراً باستئناف موسم الدوري في 11 يونيو الجاري.

#نعود_لنربح

عودة (لا ليغا) تعني أن كل شيء آخر قريب من العودة، لذلك، فإن المصطلح الذي تم اختياره من قبل (لا ليغا) يمثل أفضل شعور ناتج عن عودة البطولة يمثله الوسم #نعود_لنربح.

يتضمن هذا المفهوم الشامل العديد من الإجراءات التي قامت بها (لا ليجا) للاحتفال بعودة كرة القدم مرة أخرى. تم تنظيم 80 مبادرة وحدث خارج إسبانيا. تم تصميم بعضها، مثل "تصفيق بلا نهاية"، لتبقى بمثابة تحية وإشادة دائمة بأبطال مكافحة الوباء وأولئك الذين لم يعودوا معنا، مع بث صوت التصفيق في الملاعب في الدقيقة 20 من كل مباراة من (لا ليجا).