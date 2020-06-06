تقرير مغربي: فنربهاتشه يزاحم الزمالك على ضم الناهيري

السبت، 06 يونيو 2020 - 22:58

كتب : FilGoal

الناهيري

أبدى نادي فنربهاتشه التركي اهتماما بضم محمد الناهيري لاعب الوداد المغربي ليزاحم الزمالك.

تقرير صحيفة "هيسبورت" المغربية قال أن النادي يسعى للحصول على توقيع اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع الوداد بنهاية الموسم الجاري.

ووفقا للصحيفة فأن "إدارة الزمالك ناقشت خلال الفترة الأخيرة الدور الذي سيلعبه الناهيري حال انتقاله".

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كما أضافت "تمنى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ضم اللاعب وجعله ضمن أولوياتها خلال الميركاتو الصيفي بالإضافة إلى وليد الكرتي".

في الوقت ذاته يسعى نادي الوداد بإقناع اللاعب بتمديد تعاقده في ظل اعتماد خوان كارلوس جاريدو عليه في الفترة الأخيرة.

ونفى الناهيري في وقت سابق دخوله في أي مفاوضات مع الزمالك أو الأهلي. (طالع التفاصيل)

مدافع الوداد صاحب الـ 28 عاما ينتهي عقده مع فريقه المغربي مع نهاية الموسم الحالي.

وشارك الناهيري الذي يشغل مركز الظهير الأيسر أيضا في 13 مباراة هذا الموسم مع الوداد، ونجح في تسجيل 6 أهداف.

محمد الناهيري الزمالك فنربهاتشه الوداد
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