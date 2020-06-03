"مارادونا السينمائي" الذي خدع عشاق الأسطورة الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 20:29 كتب : FilGoal صورة من فيلم مارادونا تظهر شخصية مارادونا ضمن ضيوف المنتجع السياحي في بعض مشاهد فيلم Youth، حيث يمارس هوايته في استعراض مهارته الكروية ويلتقي مع أبطال القصة داخل حمام السباحة. مارادونا نرشح لكم أخر الأخبار لا عقوبات على سانشو وحكيمي "بسبب تضامنهم وبياناتهم المناهضة للعنصرية" 6 دقيقة | أوروبا زيزو: دائما ما عملت في الأهلي مقابل أجر.. لكن بما لا يتناسب مع إمكانياتي 26 دقيقة | الدوري المصري سكاي: تحديد مواعيد مباريات كأس إيطاليا.. البداية بين يوفنتوس وميلان 27 دقيقة | أوروبا وزير الرياضة يستقبل الخطيب لبحث الجوانب القانونية لرد التبرعات التي دخلت خزينة الأهلي 45 دقيقة | الدوري المصري رئيس المصري: استكمال الدوري يقضي على الموسم المقبل.. ولا نمانع تتويج الأهلي باللقب 47 دقيقة | الدوري المصري راديو مونت كارلو: مانشستر سيتي سيضم بن ناصر مقابل 50 مليون يورو ساعة | أوروبا "مارادونا السينمائي" الذي خدع عشاق الأسطورة ساعة | أوروبا فريد يعلن عودته لـ فلومينينسي مستقلا دراجة لـ 600 كيلومتر لـ "هدف خيري" 2 ساعة | أمريكا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. وزير الرياضة يستقبل الخطيب لبحث الجوانب القانونية لرد التبرعات التي دخلت خزينة الأهلي بينها مناقشة عودة النشاط الرياضي.. المتحدث باسم الوزراء يكشف كواليس اجتماع لجنة الأزمة تقرير: "بسبب فشل تسويقه في اليونان".. عمرو وردة عٌرض على الزمالك في الدرجة الثانية – عماد حمدي.. من فشل حلم الزمالك إلى عملين بنادي شبان قنا وصنايعي سيراميك تقرير تركي: قطبا تركيا يتصارعان من أجل ضم تريزيجيه الأكثر مشاهدة 1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 مستشار الأهلي القانوني يوضح لـ في الجول: لماذا رفع النادي اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته أمس اليوم غدا الدوري الألماني 0 فيردر بريمن 3 إينتراخت فرانكفورت انتهت الدوري البرتغالي 1 بورتيمونينسي 0 جل فيسنتي انتهت الدوري البرتغالي 0 فاماليساو 0 بورتو مباشر 8:9 الدوري البرتغالي - ماريتيمو - فيتوريا سيتوبال لم تبدأ 19:00 الدوري البرتغالي - بنفيكا - تونديلا لم تبدأ 20:15 الدوري البرتغالي - فيتوريا غيمارايش - سبورتنج لشبونة لم تبدأ 22:15 قد ينال إعجابك