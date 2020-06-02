OPPO تطلق هاتف Reno3 وتقدم تجربة رائعة للمستخدمين مع الحصول على صور فائقة الوضوح

أعلنت شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال الهواتف الذكية، مساء أمس الأحد، إطلاق سلسلة OPPO Reno 3 في مصر.

وتعتبر شركة OPPO في مقدمة الشركات الرائدة في الابتكارات التكنولوجية المتطورة، خاصةً في مجال ابتكارات الارتقاء بتقنيات التصوير من خلال الهواتف الذكية، وتتحدى سلسلة هواتف Reno 3 اليوم كل ظروف الإضاءة التي يتعرض لها المستخدمون في حياتهم اليومية، حيث تمكنهم السلسلة الجديدة من الحصول على جودة فائقة الوضوح للصور والفيديوهات.

كما تعد سلسلة Reno 3 مستخدميها بتجارب تصوير متميزة مع مجموعة من مميزات الكاميرات بتقنية الـ AI بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي المحسن للصور، والتعرف السريع على الوجه وتتبع حركة الجسم بالكامل، بالإضافة إلى تقنية الألعاب HyperEngine للحصول على رسومات سريعة ومرنة وأسلوب لعب سهل ومتواصل. كما تحتوي السلسلة الجديدة المبتكرة على واجهة استخدام ColorOS 7. وصممت لإعادة تعريف تجربة التصوير عن طريق الهواتف الذكية للمزيد من الإبداع والابتكار وعلى نحو لم يعهده المستخدمون من قبل.

وقالت إيف هان، مديرة العلامة التجارية في شركة OPPO مصر : "نلتزم في شركة OPPO، منذ بدء انطلاق أعمالنا في الأسواق العالمية منذ سنوات، بمبادئنا الأساسية حيث تعتبر OPPO علامة تجارية عالمية تقدم أحدث وأفضل الهواتف الذكية التي تلبي احتياجات المستخدمين في الأسواق المحلية، ويعتبر إطلاق سلسلة هواتف Reno 3 أكبر دليل على استمرارنا في الالتزام بتلك المبادئ، حيث نفخر على الدوام بأننا نضع عملاءنا في مقدمة أولوياتنا في كل الأنشطة والأعمال التي نقوم بها، ونحن واثقون من أن إطلاق تلك السلسلة الجديدة سيقدم لعملائنا هواتف ذكية رائعة ترتقي بتجاربهم اليومية في استخدام هواتفهم الذكية."

تخلص من قيود الإضاءة للحصول على صور فائقة الوضوح في كل لقطة:

وتعتبر شركة OPPO في مقدمة الشركات الرائدة في الابتكارات التكنولوجية المتطورة، خاصةً في مجال ابتكارات الارتقاء بتقنيات التصوير من خلال الهواتف الذكية، وتتحدى سلسلة هواتف Reno 3 كل ظروف الإضاءة التي يتعرض لها المستخدمون في حياتهم اليومية، حيث تمكنهم السلسلة الجديدة من الحصول على جودة فائقة للصور والفيديوهات.

تستطيع هواتف Reno 3 التقاط المزيد من التفاصيل في ضوء الشمس

ويتميز هاتف Reno 3 بكاميرا خلفية رباعية بدقة تبلغ 48 ميجا بكسل توفر حتى 5 مرات تقريب هجين، مما يمكَن Reno 3 من تلبية احتياجات التصوير بزوايا فائقة الاتساع وواضحة تصل إلى 20 مرة تقريباً رقمياً.

من خلال الاقتران مع صورة Ultra Clear 108MP ، تم تحسين التصوير اليومي بشكل كبير دون فقدان أي تفاصيل.

من خلال الكاميرا الرئيسية، سلسلة Reno 3 تمكنك من الحصول على معلومات فرعية للبكسل مع دقة متناهية لمختلف اللقطات وصور متعددة الأطر كذلك. ومن خلال التدفق البصري للبكسلات الفرعية، تستطيع الكاميرا القيام بالتطابق والمعايرة للبكسلات الفرعية في الأطر المختلفة من أجل الحصول على صورة أصلية ذات بكسلات منخفضة. وبعد ذلك ومن خلال استيفاء البكسلات الفرعية، تصبح الصورة الأصلية ذات البكسلات المنخفضة صورة ذات دقة عالية وجودة متناهية.

ومع الكاميرا السيلفي الأمامية بدقة 44 ميجا بكسل، يمكن للمستخدم الحصول على صور سيلفي شديدة الوضوح والدقة والتقاط كل التفاصيل الدقيقة وملامح الوجوه، مما يمكنه من التقاط صوراً أكثر روعة ودقة مع خلفية متدرجة للصور السيلفي سواء التقطها المستخدم بمفرده أو مع مجموعة من الأصدقاء، وخاصة عندما يقف الناس في أوضاع تصوير مختلفة.

Reno 3 يمكن المستخدمين من رؤية المزيد في الظلام

وأضافت OPPO لأول مرة خوارزمية Ultra Night Mode للتصوير الليلي في الكاميرا الأمامية، فعندما يلتقط المستخدم صور السيلفي أثناء الليل، وهو ما يحدث كثيراً ما بين الشباب، تنتج تقنية Ultra Night Selfie Mode للتصوير السيلفي أثناء الليل، صور سيلفي واضحة مع إضافة المزيد من البريق أثناء ظلام الليل.

وعلاوة على ذلك، تسمح تقنية التصوير الليلي Ultra Dark Mode في الكاميرا الخلفية التصوير أثناء الليل على نحو أكثر سهولة وروعة. وحتى في حالات التصوير التي يكون فيها السطوع المحيط أقل من 1 شمعة، تعمل تقنية التصوير الليلي Ultra Dark Mode على مساعدتك في التقاط مشاهد تعجز العين المجردة عن رؤيتها. وباستخدام وحدة معالج الشبكة العصبية، NPU، تستطيع تقنية Ultra Dark Mode التعرف على تسريع خوارزمية الذكاء الاصطناعي، مما يتحدى ظروف التصوير الصعبة مثل التصوير في الشوارع أثناء الليل، وتمكن تلك التقنية المستخدم من الحصول على صور رائعة وذات وضوح مميز.

وتعتبر سلسلة هواتف Reno3 الجديدة دليل جديد على مساعي شركة OPPO المستمرة لإدماج التكنولوجيات المتطورة مثل تقنية Lossless Zoom للتكبير بدون خسارة دقة وجودة الصورة في الحياة اليومية للمستخدمين، وتعتبر OPPO في حقيقة الأمر أحد أهم الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيات تكبير الصور، فمنذ إطلاق تقنية التكبير للكاميرا الثنائية، OPPO 5x Dual-CameraZoom، في الملتقى العالمي للهواتف المحمولة في 2017، كانت OPPO أول شركة رائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية تضع مشاكل تكبير الصور في مقدمة أولوياتها ومع تزويد السلسلة الأولى من هواتف Reno الذكية بخاصية التكبير الهجين 10x، حصلت سلسلة هواتف Reno على العديد من الجوائز بسبب هذا الابتكار الرائع. ومع إطلاق سلسلة هواتف Reno 2، استطاعت OPPO تقديم إمكانية تكبير الصور أثناء تصوير الفيديو لكل الهواتف الذكية حتى يحصل المستخدمون على تجارب فريدة ورائعة. ومع إزاحة الستار عن سلسلة 3 Reno، تقدم OPPO تلك التكنولوجيات شديدة التطور لعدد أكبر من المستخدمين حول العالم مع تقنيات التكبير الهجين 5x وتقنية التكبير الرقمي 20x والتي تعمل خاصة على تحسين سيناريوهات التصوير عند قيام المستخدمين بالتقاط صور البورتريه أو عند تصوير الكلام المكتوب أثناء المحاضرات من مسافات بعيدة.

وعلاوة على ذلك وبالنسبة لتصوير الفيديو في سلسلة هواتف3 Reno، تطورت تقنية Ultra Steady Video لتصوير الفيديو شديد الثبات لتصبح تقنية Ultra Steady Video 2.0 والتي تحتوي على وضعين لتصوير الحياة اليومية ولالتقاط الفيديوهات في ظروف التصوير الصعبة، حيث يتم تقييم ظروف التصوير والتعويض على نحو أكثر دقة من خلال تقنية Electronic Image Stabilization، أو التثبيت الكهربائي للصور، وتحسنت كذلك على نحو كبير خاصية منع الاهتزاز أثناء التصوير، مع معدل أطر مرتفع يبلغ 1080P 60fps مع تقنية Ultra Steady Video mode لتصوير الفيديو شديد الثبات. ولا يختلف الأمر عندما تقوم بالتقاط الفيديوهات للحيوانات البرية في الأدغال الإفريقية، أو تصوير فيديو عائلي أثناء الجري وراء الأطفال أو الحيوانات الأليفة، تعمل تقنية Ultra Steady Video 2.0 على زيادة وضوح الفيديوهات مع الحفاظ على طبيعة الحركة للحصول على تعبيرات بصرية أصلية ومتناغمة.

وتحفز سلسلة هواتف Reno 3 الجديدة من تخيلات المستخدمين للفيديوهات من خلال تقنية Video Bokeh وتكبير الفيديوهات وخاصية AI Beauty Mode، من خلال الحصول على فيديوهات تضاهي أفلام السينما في جودتها ودقتها، ويساعد Soloop، برنامج مونتاج الفيديوهات المبتدئين واللذين يمكنهم استخدام هذا البرنامج على نحو سري لالتقاط فيديوهات شديدة الوضوح والجودة.

اللمسات الجميلة من خلال تصميم OPPO الذي يركز على المستخدمين

تعتبر سلسلة هواتف Reno 3 ابتكار جديد يعتمد على لغة OPPO في التصميمات الرائعة، والتي تحمل اللمسات الجمالية المتميزة لعلامة OPPO والتي تقدم هواتف ذكية تتسم بالوزن الخفيف مع روعة التصميم والتكنولوجيات شديدة التطور.

ويأتي Reno 3 Pro بأول تصميم يحتوي على Dual Punch-hole، فيما يأتي Reno 3 بشاشة waterdrop التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.

ويحتوى Reno3 Pro على شاشة كبيرة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة، ويتضمن تقنيات E3 لتحسين الرؤية في ظل ضوء الشمس الساطع. وتعمل تقنيات الإضاءة التي تمت ترقيتها على تحسين الرؤية بشكل كبير خاصة السطوع، مما يوفر أقصى سطوع يبلغ 800 شمعة وذروة سطوع تبلغ 1200 شمعة. ويقوم الهاتف بتعديل الجهد الكهربائي طبقاً لدرجة السطوع.

ألوان سلسلة الهواتف الجديدة Reno 3 مستوحاة من ألوان الأضواء الطبيعية التي تظهر في السماء، حيث يأتي الهاتف الجديد بلونين جذابين، فهناك اللون الأزرق الرائع المستوحى من لون السماء في ليالي شمال أوروبا، ويظهر تغير الألوان من الأزرق للأخضر للبنفسجي، القوة الغامضة للطبيعة، وهناك كذلك اللون الأسود الجذاب الذي يظهر جمال أشعة الشمس في السماء، حيث يقدم للمستخدم نموذجاً لروعة وغموض ألوان السماء في منتصف الليل وأثناء الصباح المفعم بالحيوية والنشاط.

أجهزة متقدمة وبرمجيات متطورة للحصول على أداء متميز

وتقدم شركة OPPO هاتف Reno3 مزوداً بأحدث شريحة لنظام التشغيل من شركة MediaTek والتي تعرف باسم P90، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية RAM تبلغ 8 جيجا بايت، وذاكرة القراءة فقط تبلغ 128 جيجا بايت. وتدعم هواتف Reno 3 نظام الشحن السريع 3.0 VOOC Flash Charge.بقوة 20وات، وهو نظام الشحن الأسرع والأكثر أماناً بين كل الهواتف الذكية من نفس الفئة السعرية، مما يشحن البطارية التي تتميز بطاقة تبلغ 4025 ساعة أمبير حتى 50% خلال 20 دقيقة. أما بالنسبة للهاتف Reno3 PRO الذي يحتوي على ثلاثة مداخل مستقلة للكروت، مما يجعل المستخدمين يستمتعون بأداء رائع وتجربة استخدام فريدة من نوعها، فيأتي بشريحة لنظام التشغيل من شركة MediaTek وهي P95، بالإضافة إلى ذاكرة للقراءة فقط تبلغ 256 جيجا بايت، ويدعم نظام شحن VOOC Flash Charge 4.0 بقوة 30 وات مما يشحن البطارية التي تتميز بطاقة تبلغ 4025 ساعة أمبير حتى 50% خلال 20 دقيقة.

ومع واجهة استخدام 7 ColorOS، تقدم سلسلة هواتف Reno 3 كذلك تجربة ألعاب مميزة مع أداء قوي وسلس لكافة ألعاب الهواتف الذكية، حيث تعمل تقنية Hyper Boost على الحد من البطء وتشغيل الألعاب بشكل أسرع وعلى نحو أكثر تواصل، ويعود الفضل في ذلك إلى التحسينات التي أجريت على سرعة ودقة اللمس على الشاشة ونسب الأطر. حيث تعمل تحسينات اللمس على زيادة سرعة تكرار اللمس مع خفض في العمليات والمعالجات غير الضرورية، مما يضمن استمرارية الاستجابة السريعة حتى في حالة انخفاض شحن البطارية. ويقوم هذا النظام أيضاً بإعادة تخصيص الموارد للكشف عن السيناريوهات المختلفة وتوقعها للوصول إلى أفضل ارتقاء بمعدل الأطر، مما يضمن سلاسة متناهية للاستمتاع بالألعاب، حتى في ظل الألعاب الثقيلة، وبالإضافة إلى ذلك وباستخدام خوارزمية Elevoc، تستطيع سلسلة هواتف Reno 3 الحد من الأصوات غير المحببة أثناء المحادثات الصوتية عند الاستمتاع بالألعاب، والتي تحدث عندما يكون المستخدمون قريبون من بعضهما البعض.

ويتم كذلك تقديم تكنولوجيا Screen Image Engine (OSIE) التي تمتلكها OPPO في السوق المصري، وترتقي تلك التكنولوجيا على نحو كبير من جودة الصورة، وتعتبر أيضاً أول برنامج للارتقاء بالمؤثرات البصرية في مجال صناعة الهواتف الذكية للحصول على فيديوهات الصور القصيرة ذات الجودة العالية. والسلسلة الجديدة تدعم أنظمة دولبي أتموس، وهو نظام صوتيات ذات دقة عالية، مما يمكن المستخدمين من التمتع بكافة المؤثرات الصوتية في أي وقت وفي أي مكان مما يضفي جو من الرفاهية على حياتهم اليومية المليئة بالأنشطة.

وتزيح واجهة استخدام 7 ColorOS الستار عن مجموعة من المؤثرات البصرية المذهلة، فبفضل مفهوم التصميم متناهي الدقة أصبحت واجهة استخدام 7 ColorOS أكثر سلاسة وحيوية، مما يقدم للمستخدم تفاعلات صوتية وبصرية قليلة الوزن وبسيطة تعمل بكفاءة كبيرة، مما يوفر للمستخدمين المزيد من التحكم في هواتفهم الذكية على نحو سهل ويسير. تقدم تقنية Dark Mode تجربة قراءة فريدة من نوعها في مختلف الظروف أثناء اليوم، وهو ما يوفر المزيد من التركيز للمستخدمين ويخفض من استهلاك طاقة البطارية. وهناك مميزات أخرى تقدمها سلسلة هواتف Reno 3 ومنها تقنية Multi-user Mode والتي تدعم وجود تخصيصات مختلفة لعدد من المستخدمين على نفس الهاتف الذكي

جوائز وتقديرات من العديد من المؤسسات للأداء العالي

حصل الأداء المميز لسلسلة هواتف Reno 3 على حب وتقدير الكثير من المستخدمين في مختلف المناطق حول العالمي، وحصل كذلك على الكثير من الجوائز والتقديرات من العديد من المؤسسات العالمية.

هاتف Reno3 Pro

شهادة مؤسسة TÜV Rheinland للعناية الفائقة التي توفرها الشاشة: تقدم شاشة الهاتف عناية ذات مستوى عالمي للحفاظ على عيون المستخدمين، حيث تعمل التقنية المحدثة للخفض من السطوع مع خاصية stroboflash-free، وتكنولوجيات الخفض من الإشاعات الزرقاء، على الحفاظ على النظر في أكثر البيئات ظلاماً.

شهادة TÜV Rheinland لنظام الشحن السريع والآمن: بتطبيق نظام شحن VOOC Flash Charge 4.0 بقوة 30 وات، يصبح هاتف Reno 3 Pro على أتم استعداد لتوفير شحن آمن وسريع كذلك، حيث استطاع الهاتف النجاح في اختبار مؤسسة TÜV Rheinland. لشحن 50% من البطارية في 20 دقيقة.

شهادة نتفليكس للجودة المتناهية: يسمح تطبيق نتفليكس المضاف إلى الهاتف للمستخدمين الاستمتاع بالفيديوهات ذات الوضوح الشديد بمنتهى السهولة وبدقة تصل إلى 1080P.

يقدم نظام دولبي أتموس والصوتيات ذات الدقة العالية تجربة رائعة للمستخدمين من خلال تقنيات الصوتيات والفيديوهات المعتمدة من دولبي، مع إعادة تشغيل مميزة لملفات الأغاني ذات الجودة المتناهية

هاتف Reno 3

شهادة TÜV Rheinland للخفض من الأضواء الزرقاء: يقوم هاتف Ren o3 بتنقية الأضواء الزرقاء مما يحافظ على عينيك.

شهادة TÜV Rheinland لنظام الشحن السريع والآمن: بتطبيق نظام شحن VOOC Flash Charge 3.0 بقوة 20 وات، يصبح هاتف Reno 3 على أتم استعداد لتوفير شحن آمن ، حيث استطاع الهاتف النجاح في اختبار مؤسسة TÜV Rheinland. من خلال الشحن لمدة 5 دقائق والذي يسمح بإجراء المكالمات لمدة ساعتين.

شهادة نتفليكس للجودة المتناهية: يسمح تطبيق نتفليكس المضاف إلى الهاتف للمستخدمين الاستمتاع بالفيديوهات ذات الوضوح الشديد بمنتهى السهولة وبدقة تصل إلى 1080P.

يقدم نظام دولبي أتموس والصوتيات ذات الدقة العالية تجربة رائعة للمستخدمين من خلال تقنيات الصوتيات والفيديوهات المعتمدة من دولبي، مع إعادة تشغيل مميزة لملفات الأغاني ذات الجودة المتناهية أكثر من شركة لإنتاج الهواتف الذكية

أكثر من شركة هواتف ذكية

وخلال حدث الإطلاق نفسه، أطلقت OPPO أيضاً سماعات OPPO Enco W31 كجزء من مهمة OPPO لتقديم تجربة مستخدم متميزة للمستهلكين المصريين من خلال منتجات مبتكرة عالية الجودة.

تستخدم سماعات OPPO Enco W31 في إرسال بلوتوث ثنائي الأذنين منخفض الكمون ومتوافق مع معظم الهواتف الذكية. علاوة على ذلك، مع تصميم أكثر أمانًا داخل الأذن ومقاومة أقوى للماء والغبار، تم تقديم سماعات الرأس هذه على أنها "مواكبة حتى أكثر المستخدمين نشاطًا وحيوية". وقالت إيف هان، مديرة العلامة التجارية في شركة OPPO مصر: "تمثل سماعات الرأس هذه أفضل ما تقدمه OPPO في مجال التكنولوجيا والجمال". وأضافت: "هذه البداية للأشياء التي نود طرحها في السوق المصري."

التوفر في الأسواق

سيكون OPPO Reno 3 Pro ، بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة ROM سعة 256 جيجابايت، وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي مزدوجة بدقة 44 ميجابيكسل + 2 ميجابيكسل، وشاشة Super AMOLED فائقة متوفر من 3 يونيو في السوق المصري مقابل من 7،990 جنيه مصري فقط.

أما OPPO Reno 3 ، سيكون مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت Zoom 48 بكاميرا رباعية بدقة 48، وكاميرا أمامية بدقة 44 ميجا بكسل، وسيتوفر بدأ من في 3 يونيو في السوق المصري مقابل 5،990 جنيه مصري فقط.