انتهت في ألمانيا - دورتموند (0)-(1) بايرن.. كلاسيكو ألمانيا بافاري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة الجولة الـ 28 من الدوري الألماني بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.

الكلاسيكير الألماني يقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك بدون حضور جماهيري تطبيقا للاحترازات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

طالع المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية اللقاء.

د 83. القائم الأيمن يتصدى عوضا عن بوركي لتسديدة ليفاندوفسكي.

د. 80 مانويل نوير يتصدى لتسديدة صاروخية من محمود داهود.

د. 75 بطاقة صفراء لـ ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ.

د. 74 أول تغييرات بايرن بنزول بيرشيسيتش وخروج كومان.

د. 72 نزول جيوفاني رينا بدلا من هالاند في ثالث تغييرات دورتموند.

د. 66 بطاقة صفراء لتوماس موللر يليها بطاقة صفراء لمحمد داهود.

د. 58 هالاند لا يستغل سقوط بواتينج أمامه داخل منطقة الجزاء وبدلا من أن يسدد في شباك نوير، سدد في جسد بواتينج لتتحول كرته لركنية.

د. 46 نزول إيمري تشان وجادون سانشو بدلا من توماس ديلايني وجوليان براندت لصالح بوروسيا دورتموند.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: بوروسيا دورتموند 0-1 بايرن ميونيخ

🇩🇪🔥 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BAYERN!! QUE GOLAÇO DE KIMMICH! Borussia Dortmund 0 x 1 Bayern de Munique, AO VIVO e EXCLUSIVO, no FOX Sports!#AlemãoFoxSports pic.twitter.com/S5wkPhjMqE — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) May 26, 2020

د. 43 جوشوا كيميتش يفتتح التسجيل لصالح بايرن ميونيخ بهدف من تسديدة على حدود منطقة الجزاء تمر من فوق الحارس بوركي وتسكن الشباك.

د. 23 توماس بوركي حارس دورتموند يتصدى لتسديدة من كومان من داخل منطقة الجزاء ويبعدها عن مرماه.

🇩🇪🔥 PISZCZEK SALVA O BORUSSIA DORTMUND! QUE CHANCE DO BAYERN! QUE JOGO! Borussia Dortmund 0 x 0 Bayern de Munique, AO VIVO e EXCLUSIVO, no FOX Sports!#AlemãoFoxSports pic.twitter.com/iOpVaBsrJS — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) May 26, 2020

د. 19 بالمثل لوكاس بيتشيتك يشتت الكرة من على خط مرمى دورتموند بعد تسديدة جنابري من داخل الست ياردات.

د. 13 ماتس هوملز يحصل على أول بطاقة صفراء في اللقاء بعد خطأ لصالح كينجسلي كومان.

🇩🇪🔥 GOOOOOOOOOOO.... NÃO VALEU! Borussia Dortmund pressiona o Bayern de Munique! Borussia Dortmund 0 x 0 Bayern de Munique, AO VIVO e EXCLUSIVO, no FOX Sports!#AlemãoFoxSports pic.twitter.com/qfSZBRLXGR — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) May 26, 2020

د. 10 ثورجان هازارد يسجل هدف التقدم والحكم يرفض احتسابه بداعي التسلل.

🇩🇪🔥 QUASE HAALAND MARCA! Boateng salva o Bayern em cima da linha do gol! Borussia Dortmund 0 x 0 Bayern de Munique, AO VIVO e EXCLUSIVO, no FOX Sports!#AlemãoFoxSports pic.twitter.com/lEaFrhwaJg — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) May 26, 2020

د.2 هالاند كاد أن يسجل الهدف الأول لكن بواتينج يشتت من على خط المرمى.

انطلاق اللقاء