القرار "لحظة" تفصل بين الندم والفخر .. "انت أقوى من المخدرات"

الحياة خيارات، والقرار مهما طالت مدة التفكير لا يستغرق سوى لحظة، نظل نحمل تبعاته وندفع ثمنه طوال الحياة.

جولة جديدة من التوعية أطلقها "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وبدعم من بنك ناصر الاجتماعي، لتوعية الشباب بأضرار ومشاكل الإدمان تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات".

"لو رجع بيا الزمن هختار آخد نفس القرار ... لأن قيمتي في الحياة هي اختياراتي ... أنا اخترت أهزم الخوف جوايا ... أواجه ماهربش ... أفضل أحارب عدوي لآخر نفس، وأفضل واقف على رجلي مهما حصل ... اوعى رجلك تروح في سكة تندم عليها".

بهذه الكلمات، وجه ملازم أول أحمد عبد اللطيف، أحد أبطال الصاعقة المصرية، الذين تصدوا للإرهاب في سيناء، النصيحة للشباب بالابتعاد عن المخدرات وأصدقاء السوء، والثبات على اختيار طريق المستقبل والحق، ليظل فخورا بنفسه وغير نادم على اختياره، حتى لو حتى فقد ساقه ثمنا لما يؤمن به، كما حدث معه شخصيا في إحدى عمليات التصدي للإرهاب.

وأكمل البطل الشاب رسالة التوعية للشباب بكلمة عن أهمية الحفاظ على الوعي والفكر في أعلى درجات اليقظة والانتباه، للتصدي لأي أفكار أو تصرفات ضارة للفرد أو المجتمع قائلا: "احمي دماغك ... تقدر تفادي الضربة ... لازم ذهنك يكون واعي ... عشان تقدر تواجه ... وتكسب المعركة".