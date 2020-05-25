في عيد ميلاده.. حلقات السيرة الذاتية لـ سيد معوض
الإثنين، 25 مايو 2020 - 13:52
كتب : أحمد عز الدين
يحتفل اليوم أحد أهم من شغلوا منصب الظهير الأيسر سواء في الإسماعيلي، ثم الأهلي، ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ41.
وبهذه المناسبة، ينشر FilGoal.com السيرة الذاتية لسيد معوض، في 8 حلقات يروي لنا فيها الظهير الطائر حكايته بنفسه.
(2) "أنا مالي ومال الباك ليفت؟".. وخدعة بركات ضد الزمالك
(3) حاولت ضرب بلال فحققنا الـ4-4.. وكدت أفسد سيد عبد النعيم
(4) وقعت للزمالك مضطرا.. وانتقالي للأهلي توقف في أخر لحظة
(5) "الحق يا فتحي.. يايا توريه بيصلي زينا"
(7) - مباراة البرازيل.. وأسف يا داني ألفيش