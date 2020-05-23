انتهت الدوري الألماني – بايرن ميونيخ (5) فرانكفورت (2) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ، وإينتراخت فرانكفورت، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الألماني.

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نهاية المباراة

ق. 74 جوووول خامس لبايرن ميونيخ عن طريق مارتن هنتريجر بالخطأ في مرماه.

ق. 67 نوير يتالق. تمريرة بالكعب من نفتشانلدر إلى ميات جاتشينوفيتش الذي سدد وتألق نوير وأبعدها إلى ركنية.

ق. 61 جوووول رابع. تمريرة خاطئة يقطعها ديفيز ويسجلها في المرمى.

ق. 55 أووووه الثاااااني لفرانكفورت من نفس اللاعب. مارتن هنتريجر برأسية يقابل بها الركنية في المرمى ويقلص الفارق.

ق. 51 مارتن هنترجر يقلص النتيجة بالهدف الأوول لفرانكفورت.

ق. 46 جووووول ثااااالث لبايرن ميونيخ. عرضية من كومان قابلها ليفاندوفيسكي برأسية في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 جووووول ثاني لبايرن ميونيخ. عرضية من ديفيز يكملها مولر في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 16 جوووول أول لبايرن ميونيخ. انطلاقة من مولر على الجهة اليسرى ويرسل عرضية يقابلها جروتيزكا بتصويبة من لمسة واحدة في المرمى.

ق. 11 العارضة تمنع الأول بعد تصويبة من ليفاندوفيسكي بيسراه

بداية المباراة