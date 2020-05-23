انتهت الدوري الألماني - فولفسبورج (0) - (2) دورتموند

السبت، 23 مايو 2020 - 15:22

كتب : FilGoal

فولفسبورج - دورتموند

تستمر الجولة 27 من الدوري الألماني، والمواجهة الأقوى ظهر السبت تقع بين فولفسبورج ودورتموند الساعي لاستمرار اللحاق ببايرن ميونيخ.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة فولفسبورج ودورتموند من هنا

كما تقام 3 مباريات أخرى في نفس الموعد، بين بوروسيا مونشنجلادباخ وباير ليفركوزن، وبادربورن وهوفنهايم، وفرايبورج وفيردر بريمن.

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نهاية المباراة

ق82: فولفسبورج يلعب منقوصا في بقية المباراة بسبب طرد مباشر لكلاوس مهاجم فولسبورج البديل، بسبب تدخل عنيف على مانويل أكانجي.

ق78: أشرف حكيمي يحسم اللقاء بالهدف الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة 32 عن طريق رافائيل جيريرو من صناعة رائعة من ثورجان هازارد!

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل..

الدوري الألماني
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