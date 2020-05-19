إطلاق سلسلة Reno3 من OPPO في السوق المصري لتصبح كل صورة فائقة الوضوح

OPPO تطلق سلسلة Reno 3 وسماعات الأذن W31 Enco في 31 مايو!

القاهرة، 18 مايو 2020- أعلنت شركة OPPO، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الهواتف الذكية اليوم، عن خطتها لإطلاق سلسلة Reno 3 التي طال انتظارها Reno 3 Pro و Reno 3 بالإضافة إلى سماعات الأذن OPPO Enco W31 المتميزة في حفل يعرض أونلاين مباشرة في مصر في 31 مايو. ويأتي هذا القرار دليلاً على أهمية السوق المصري في استراتيجية OPPO العالمية.

وبعد النجاح الذي لاقته سلسلة Reno3، أول هاتف ذكي بتكنولوجيا كوالكوم مزدوج الخاصية لشبكات 5G، عند إصدارها في الصين بنهاية العام الماضي، تقدم OPPO الآن أحدث سلسلة من Reno3 للعملاء في مختلف الأسواق حول العالم، مع تعديلات بسيطة لتناسب احتياجاتهم المحلية.

وكي يتماشى الهاتف الجديد مع إمكانيات السوق المصري الحالية، فإنه سوف يدعم شبكات الـ4G بشكل رئيسي، إلا أنه سيقدم بعض الابتكارات الجديدة والهامة والتي تأتي نتيجة لاستثمار OPPO الدائم في تكنولوجيا المستخدم والأبحاث والتطوير.

عبر سلسلة Reno، فإن OPPO تحاول الوصول إلى مزيج متوازن من التكنولوجيا والأناقة. وبإعدادات تصوير قوية، تعد سلسلة Reno3 بأن تصبح "كل صورة فائقة الوضوح" في مختلف ظروف الإضاءة. مع سلسلة Reno3، سوف يتم التقاط تفاصيل أكثر في ضوء الشمس، بينما المشاهد المظلمة سوف تكون أكثر سطوعاً. التصوير في الإضاءة الخافتة لن يمثل تحدياً كما كان من قبل مع خاصية "وضع الظلام الشديد Ultra Dark Mode" القوية. كذلك، فإن تصوير الفيديو تم تصميمه ليصبح أكثر ذكاءً وبساطة عن ذي قبل. بدايةً من أول شعاع الفجر وحتى المساء الهادئ الذي لا يضيئه سوى النجوم، فإن سلسلةReno3 جاهزة دائماً لتمكين مستخدميها من اكتشاف والتقاط المزيد من الجمال في الحياة عبر تطبيق أحدث ابتكارات التكنولوجيا.

كاميرا مزدوجة رائدة بتصميم Punch-hole وقوة ٤٤ ميجابكسل+٢ ميجابكسل

سلسلة Reno3 سوف تقدم أول كاميرا مزدوجة في العالم بتصميم Punch-hole وقوة ٤٤ ميجابكسل+٢ ميجابكسل على شاشة OLED، والتي تجعل الهاتف أخف وأنحف وأيضاً تقدم أعلى درجات الأداء في التصوير.

الكاميرا الرئيسية بقوة ٤٤ ميجابكسل تقدم صور سيلفي عالية الوضوح بتفاصيل دقيقة مثل قوام البشرة والنقوش الصغيرة.

تطبيق البوكيه الثنائي في الكاميرا الرئيسية الأمامية وكاميرا البوكيه سوف يقدم أداءً أفضل للسيلفي. تصميم الـpunch-hole المزدوج لا يكتفي بتحسين صور السيلفي فحسب، ولكن أيضاً يقدم تجربة استخدام ممتازة. فهو الأخف والأنحف، وأيضاً مناسب بشكل ممتاز لراحة اليد.

المزيد من الابتكارات بناءً على تكنولوجيا التكبير القوية

سلسلة Reno3 ترفع معايير التصوير الفوتوغرافي بأداء ثوري في التكبير. كونها رائدة في هذا المجال، فإن OPPO تواصل الاستثمار طويل المدى في تطوير تكنولوجيا التكبير. ومنذ إطلاق كاميرات التكبير المزدوجة بقوة تكبير5x من OPPO في ملتقى MWC2017، أنجزت الشركة ثلاثة تكرارات وتمكنت من إدماجها في جسم هاتف نحيف وتقديمها للمستخدمين حول العالم.

سوف يتواصل Reno3 Pro تحقيق رؤية هذه سلسلة بتقديم المزيد من التكنولوجيا والابتكارات العلمية إلى حيز الاستخدام اليومي. التكبير البصري بقوة 2x، التكبير البصري المهجن بقوة 5x، والتكبير الرقمي بحد أقصى 20x في Reno3 Pro يمكنه أن يقدم صوراً واضحة بقليل من الضوضاء في مختلف الأبعاد البؤرية في وضع التصوير الفوتوغرافي. عبر التحسين في عدة نواحي، يمكنها أن تقدم صورة واضحة للكلمات المطبوعة من على بعد ١٠ أمتار.

كاميرا رباعية قوية بقوة ٦٤ ميجابكسل وخاصية "وضع الظلام الشديد Ultra Dark Mode "

Reno3 Pro معد بكاميرا تكبير رباعية قوة ٦٤ ميجابكسل، لتصبح شديدة المرونة وتستطيع الاستجابة لمختلف متطلبات وسيناريوهات التصوير، هذه الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح تسمح للصور بأن تتمتع بنطاق تكبير واسع، لتضم المزيد من التفاصيل الواضحة.

تم تحسين "وضع الظلام الشديد Ultra Dark Mode" المدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ عن سلسلة Reno 2، لتصبح الصور التي يتم التقاطها في الإضاءة الخافتة أكثر سهولة، ولتمكين الجميع من أخذ صور ليلية واضحة لأشياء قد لا تظهر للعين المجردة. السيناريوهات المعتادة تم تحديثها بناءً على ملاحظات عملاء OPPO.

صورة فائقة الوضوح بجودة ١٠٨ ميجابكسل تقدم جميع أنواع التفاصيل

Reno3 Pro سوف يقدم صورة فائقة الوضوح بجودة ١٠٨ ميجابكسل، إلى جانب الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بقوة ٦٤ ميجابكسل، ليصبح Reno3 Pro هو الرائد في استخدام البرامج المتقدمة لتحسين جودة الصورة. نظام الصورة فائقة الوضوح بجودة ١٠٨ ميجابكسل في Reno3 Pro سوف تظهر كل الصور التي تلتقطها بأقصى درجات النقاء وأعلى جودة. ومع التحسينات المدخلة على النطاق الديناميكي، سوف تظهر هذه التفاصيل بأفضل ما يمكن على شاشتك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سماعات OPPO Enco W31 المزودة بتقنية البلوتوث المزدوجة ذات التمرير المنخفض، تلك التقنية الرائدة في الصناعة، فهي سريعة ومستقرة مثل الأسلاك. كما أنها تعتمد مكبرات صوت فائقة الديناميكية لمنح المستخدمين جودة صوت ممتعة وضوضاء مكالمات أقل لجعل الاتصال واضحًا للمستخدمين.

سيتم الكشف عن المزيد من الخصائص المذهلة في الاحتفالية الرسمية لإطلاق الهاتف التي ستعقد اونلاين يوم الأحد الموافق في 31 مايو 2020.