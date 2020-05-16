انتهت - دورتموند (4) -(0) شالكه

السبت، 16 مايو 2020 - 15:24

كتب : FilGoal

دورتموند - شالكه

بعد توقف وصل لشهرين، تعود الحياة لكرة القدم بالجولة 26 من الدوري الألماني.

دورتموند يستضيف شالكه في دربي الرور على ملعب سيجنال إيدونا بارك دون جماهير، وفي نفس الوقت تقام 4 مباريات أخرى.

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نهاية المباراة

ق62: روعة يقدمها دورتموند.. 4-0 بقدم جيريرو من صناعة هالاند

ق47: دورتموند لن يتوقف اليوم.. براندت من هجمة مرتدة يصنع الهدف الثالث لثورجان هازارد!

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: الهدف الثاني لدورتموند عن طريق رافائيل جيريرو!

ق29: إرلينج هالاند جووووول من صناعة ثورجان هازارد

انطلاق المباراة

شالكه بوروسيا دورتموند
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