كرة يد - للعام الثالث على التوالي يواصل تألقه.. سند مرشح لأفضل جناح أيمن بفرنسا
الإثنين، 11 مايو 2020 - 23:38
كتب : FilGoal
ترشح المحترف المصري محمد سند لاعب نادي نيم الفرنسي لجائزة أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي.
ويأتي ترشح سند للعام الثالث على التوالي بعد أن أثبت جدارته في الدوري الفرنسي.
ويحتل نيم الفرنسي المركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة من 18 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن نانت صاحب المركز الثاني.
وتم فتح باب التصويت وحتى يوم 15 من شهر مايو الجاري للجماهير.
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