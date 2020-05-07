أعظم 50 في التاريخ - المهاجم المتأخر.. ظهور الخطيب وأستاذه وزعامة أرجنتينية برازيلية

الخميس، 07 مايو 2020 - 13:13

كتب : زكي السعيد

أعظم 50 - المهاجم المتأخر

تضم هذه القائمة في طياتها مجموعة من ألمع نجوم اللعبة، فحديثنا هنا عن هؤلاء الذين لعبوا في الهجوم دون أن يتقيّدوا بمنطقة الجزاء، لكنهم أيضا سجلوا قدرا هائلا من الأهداف.

بعضهم من وُظف كمهاجم صريح لفترة في مسيرته، لكن أغلبهم تحرّك بحرية ولعب بجماعية مع زملائه، فاستحق ألا يُحصر في تصنيف اللاعب رقم 9.

القائمة لا تشمل صانعي الألعاب، ولا تشمل المهاجمين الصرحاء.

طالع القائمة كاملة من هــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــا

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