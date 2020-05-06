تقرير: ميلان يستعد للحصول على ديباي

الأربعاء، 06 مايو 2020 - 21:19

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - ليون - دوري أبطال أوروبا

يبدأ نادي ميلان الإيطالي التحضير لضم الهولندي ممفيس ديباي من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 20 مليون يورو.

ممفيس ديباي

النادي : أولمبيك ليون

ميلان

ووفقا لموقع " Tuttomercatoweb" الإيطالي فأن الروسونيري سيضعون بندا في عقد اللاعب الهولندي يسمح بحصول ليون على نسبة من أي قيمة بيع مستقبلية للاعب.

ما قد يُعقد الصفقة أن ليون يسعى للحصول على 50 مليون يورو جراء بيع نجمه.

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ديباي البالغ 26 عاما يعاني من إصابة الرباط الصليبي ولن يكون جاهزا للمشاركة إلا مع بداية الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد ديباي مع ليون بنهاية الموسم المقبل وتبدو هناك صعوبة في تجديد تعاقده خاصة مع غياب الفريق عن الظهور في المسابقات الأوروبية بعد نهاية الموسم في فرنسا.

ويغيب ليون عن البطولات الأوروبية لأول مرة منذ 20 عاما بعدما أحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي عند إنهاءه.

وسجل ديباي الموسم الجاري 14 هدفا في 18 مباراة بجميع المسابقات منها 5 في دوري أبطال أوروبا.

ممفيس ديباي ليون ميلان
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