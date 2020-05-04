بيان - "زد" يقرر الاستثمار كنادي رياضي وفريق الحلم 2030.. ولا نية للعمل بمجال التسويق والدعاية

نشرت شركة "زد" للاستثمار الرياضي بيانا رسميا تنفي نية الدخول في مجال التسويق أو الدعاية الرياضية لإيقاف التساؤلات حول التوسع.

وشدد بيان "زد" على التركيز الفترة المقبلة على النادي الرياضي والاستاد الأول الذي تمتلكه شركة خاصة للاستثمار بجانب فريق الحلم 2030.

وجاء نص البيان كالآتي: "بالإشارة إلى التساؤلات حول توسع (زد) للاستثمار الرياضي في الفترة المقبلة إلى مجالات أخرى".

وأضاف البيان "فأنه يجب التأكيد أنه لا توجد لدينا أية نية حاليا أو مستقبلا للعمل في مجال التسويق أو الدعاية الرياضية".

وكشف البيان "الشركة لديها بالفعل خطط معلنة في مجال الاستثمار الرياضي فقط، إذ تحتل مشروعاتنا الحالية والمستقبلية حزءا كبيرا من خطط الشركة واستراتيجيتنا على مدى السنوات الخمس المقبلة".

وأوضح "تتضمن خطط زد تطوير أنشطتها الرياضية في مجمع زد بالشيخ زايد وتوسع بصمتنا الرياضية من خلال المجمع الجديد بالتجمع الخامس المقرر افتتاحه نهاية 2020".

وتابع البيان "نسعى لأن يكون النادي الرياضي والاستاد الأول الذي تمتلكه شركة خاصة لاستثمار، علاوة على ذلك نستعد لافتتاح أحد أكبر مشروعاتنا وهي أول جامعة رياضية في مصر والمقرر افتتاحها خلال 3 سنوات".

وأضاف "يأتي ذلك تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى فريق الحلم 2030 وفريق زد لكرة القدم".

وأتم البيان "تستدعي الأوقات الحالية التكاتف من أجل العبور من هذه المرحلة الحرجة حتى يعود النشاط الرياضي من جديد وهو ما نركز عليه حاليا".