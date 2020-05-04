بعد الفيديو المثير للجدل.. هيرتا يوقف كالو واللاعب يصرح: كنت متحمسا لأن تحاليل كورونا تحولت لسلبية

أصدر نادي هيرتا برلين الألماني بيانا رسميا أعلن من خلاله إيقاف لاعبه سالمون كالو بعد الفيديو المثير للجدل الذي نشره على صفحته الرسمية على (فيسبوك).

ونشر كالو مقطع فيديو من داخل غرفة ملابس هيرتا برلين، يُظهره وهو يصافح اللاعبين وموظفي النادي بالأيدي، على عكس إرشادات الصحة الألمانية والعالمية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

كما ظهر في الفيديو بعض لاعبي الفريق الألماني يناقشون فكرة تقليص رواتبهم بسبب الأزمة، وهو ما اعتبره النادي أيضا "انتهاكا للخصوصية".

وأوضح النادي في بيانه: "كالو أعطى انطباعا أن أعضاء الفريق لا يأخذون بجدية الإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالأيدي، وهذا الأمر غير صحيح".

وقرر النادي إيقاف كالو بسبب كسره قواعد النادي الواضحة و"عرض كالو سلوكا ليس مناسبا للوضع الحالي"، وفقا لبيان النادي.

ومن جانبه حرص الإيفواري سالمون كالو على الاعتذار للجميع.

وقال كالو: "أسف أنني أعطيت انطباعا بأنني لا أخذ أزمة فيروس كورونا على محمل الجد".

وأضاف في تصريحاته التي أبرزها الموقع الرسمي للنادي "الواقع هو عكس ذلك تماما. أشعر بالقلق الشديد وخصوصا على الشعوب الإفريقية لأن منظمتها الصحية ليست جيدة كما هي في ألمانيا".

وتابع "لم أفكر إطلاقا في الأمر. كنت متحمسا لأن تحاليلي الخاصة بـ كورونا تحولت لـ سلبية، واعتذر للغاية عن ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "أعتذر كذلك لزملائي الذين ظهروا في الفيديو ولم يكونوا على علم أنني في بث مباشر (live) على فيسبوك".

وتوقف البوندسليجا في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستجتمع رابطة الدوري الألماني مع مسؤوليين حكوميين خلال يومين لحسم الموعد النهائي لعودة الدوري.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف بوروسيا دورتموند و5 نقاط عن الثالث لايبزيج و6 نقاط عن الرابع بوروسيا مونشنجلادباخ.

وفي صراع الهبوط، جمع بادربورن 16 نقطة في المركز الأخير ويسبقه فيردر بريمن بـ 18 نقطة وفورتونا دوسلدورف بـ 22 نقطة.

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