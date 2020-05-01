تغريدة - نجوم الكرة المصرية ينعون شهداء حادث شمال سيناء

الجمعة، 01 مايو 2020 - 00:02

كتب : FilGoal

القوات المسلحة المصرية

حرص العديد من نجوم الكرة المصرية على نعي شهداء الحادث الإرهابي في شمال سيناء.

القوات المسلحة المصرية أعلنت عن وقوع حادثة انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد (شمال سيناء)، نتج عنها "استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".

ونعى عدد كبير من نجوم الكرة عبر حساباتهم الرسمية على (تويتر) شهداء الحادث، وهو ما يستعرضه FilGoal.com..

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