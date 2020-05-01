تغريدة - نجوم الكرة المصرية ينعون شهداء حادث شمال سيناء

حرص العديد من نجوم الكرة المصرية على نعي شهداء الحادث الإرهابي في شمال سيناء.

القوات المسلحة المصرية أعلنت عن وقوع حادثة انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد (شمال سيناء)، نتج عنها "استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".

ونعى عدد كبير من نجوم الكرة عبر حساباتهم الرسمية على (تويتر) شهداء الحادث، وهو ما يستعرضه FilGoal.com..

"ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون" رحم الله شهداء الوطن https://t.co/lnVMD8B32c — Shikabala (@Shikabala) April 30, 2020

الشهادة في سبيل الوطن خلود في الجنان وفي القلوب والعقول ..رحم الله شهداء مصر في مدينة بئر العبد واسكنهم فسيح جناته وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) April 30, 2020

رحم الله شهداء قواتنا المسلحة البواسل فى بئر العبد بشمال سيناء 🙏 لعنة الله علي الإرهابين الخونة — Mohamed Geddo (@Geddo) April 30, 2020