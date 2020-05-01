تغريدة - نجوم الكرة المصرية ينعون شهداء حادث شمال سيناء
الجمعة، 01 مايو 2020 - 00:02
كتب : FilGoal
حرص العديد من نجوم الكرة المصرية على نعي شهداء الحادث الإرهابي في شمال سيناء.
القوات المسلحة المصرية أعلنت عن وقوع حادثة انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد (شمال سيناء)، نتج عنها "استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".
ونعى عدد كبير من نجوم الكرة عبر حساباتهم الرسمية على (تويتر) شهداء الحادث، وهو ما يستعرضه FilGoal.com..
"ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون"
رحم الله شهداء الوطن https://t.co/lnVMD8B32c— Shikabala (@Shikabala) April 30, 2020
الشهادة في سبيل الوطن خلود في الجنان وفي القلوب والعقول ..رحم الله شهداء مصر في مدينة بئر العبد واسكنهم فسيح جناته وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) April 30, 2020
رحم الله شهداء قواتنا المسلحة البواسل فى بئر العبد بشمال سيناء 🙏
لعنة الله علي الإرهابين الخونة— Mohamed Geddo (@Geddo) April 30, 2020
رحم الله شهداء مصر الأبرار— Hazem Emam (@14) April 30, 2020
اللهم ارحم شهدائنا 🙏واغفر لهم وتقبلهم من الشهداء وارزق اهلهم الصبر والسلوان— Wael Gomaa (@WaelGomaa) April 30, 2020
رحم الله شهداء الوطن 🙏🙏🙏 https://t.co/jK0y0zTi15— Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) April 30, 2020
رحم الله شهدائنا... ربنا يحفظ مصر و رجالتنا 🙏🏼— Emad Meteb (@emadmeteb90plus) April 30, 2020
رحم الله الأبطال❤️
اللهم تقبلهم في الشهداء🙏#يارب_احفظ_مصر 🇪🇬— Mohamed Mahmoud (@MohamedMahmoud) April 30, 2020
رحم الله شهداء الجيش المصري في سيناء والهم اهلهم الصبر والسلوان
داعيًا الله أن ينزلهم منازل الشهداء الأبرار ويلهم أهلهم الصبر والسلوان🙏🇪🇬🇪🇬— Mohamed Awaad (@mohamedawaad) April 30, 2020
اللهم ارحم شهداء الوطن. واحفظ يارب ارض مصر وشعبها.— Haytham Farouk (@HaythamFarouk) April 30, 2020
رحمة الله علي شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة في بئر العبد اليوم اللهم اجعلهم في الجنة— Saad Samir (@SSamir) April 30, 2020
رحم الله شهداء الوطن ❤️🙏🏼— Ramadan Sobhi (@RamadanSobhi) April 30, 2020
رحم الله شهداء اليوم من أبطال قواتنا المسلحه وأسكنهم فسيح جناته .— Mohamed ibrahim (@mibrahimoff) April 30, 2020
ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الذين استشهدوا اليوم فى مدينة بئر العبد أثر عملية إرهابية، رحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان. ⚫️ pic.twitter.com/IQZk7cRaOS— Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 30, 2020