فتحي مبروك: أحمد فتحي سينجح مع أي فريق

يثق فتحي مبروك لاعب ومدرب الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي حاليا في نجاح أحمد فتحي مع بيراميدز.

أحمد فتحي النادي : الأهلي

وقال مبروك عبر قناة TEN "أرفع القبعة لأحمد فتحي، فهو شخصية فنية جيدة، ويتسم بروح قتالية، وإرادة قوية ولا يلتفت لعنصر السن".

وأضاف عن المدافع الأسبق للأهلي "فتحي سينجح مع أي فريق، هذا تقييمي الفني له، أتحدث بمنطقية ولا شأن لي بما دار في المفاوضات مع إدارة النادي، فهو لاعب يجيد الأداء في ٣ مراكز".

وبشأن تأثر الأهلي برحيل أحمد فتحي، أجاب مبروك "هل تأثر الأهلي باعتزال أجيال؟ هل توقفت مسيرة أو بطولات النادي؟ الأهلي لا يتوقف على أحد".

وأشار "محمد هاني لاعب جيد دفاعيا وهجوميا، وسنه صغيرة، كذلك حسين الشحات كان ظهيرا أيمن في مصر المقاصة، ويحب الانطلاق من الخلف للأمام".

وتطرق المدير الفني الأسبق للأهلي للحديث عن بعض اللاعبين "مروان محسن مهاجم متميز ونشيط ومتحرك بشكل دائم في الملعب، ولكنه مظلوم إعلاميا وجماهيريا مثل شريف اكرامي".

وواصل "أما وليد أزارو، ترك بصمة، ومؤخرا لم يكن مؤهلا نفسيا ليظهر بمستواه، أراه مميزا رغم هجوم الكثيرين عليه، ولكن أزارو خسر برحيله عن الأهلي".

واستطرد "صالح جمعة مؤهل للنجاح في أي فريق خارج الأهلي لأنه لاعب مميز، ولكن يبقى مهما الاهتمام بالناحية السلوكية، فاللاعب لا يتم تقييمه داخل الملعب فقط".

ودافع فتحي مبروك في ختام تصريحاته عن الثنائي طارق حامد ووليد سليمان، متسائلا "هل تعرض أي منهما للطرد بسبب الإيذاء؟ هذه طبيعة لاعب، لذا يقال طارق نبض الزمالك، كذلك وليد سليمان مقاتل ويجيد الالتحامات، لا أرى الثنائي يتعمد إيذاء الخصم".