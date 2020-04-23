الإنتاج الحربي: سعر عامر لن يكون مثل العام الماضي.. نشعر من الكواليس أن هناك مفاوضات مع الأهلي

الخميس، 23 أبريل 2020 - 16:34

كتب : FilGoal

عامر عامر - الإنتاج الحربي

يرى خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي أن سعر عامر عامر لن يصل إلى 20 مليون جنيه مثلما اشترط النادي العام الماضي، وشعوره باهتمام الأهلي بضم اللاعب.

عامر محمد عامر

النادي : الإنتاج الحربي

الأهلي

وكان الإنتاج الحربي قد اشترط 20 مليون جنيه الموسم الماضي من أجل الاستغناء عن حارس مرمى الفريق.

وقال مهدي في تصريحات لبرنامج (وان تو) بإذاعة أون سبورت: "ما يتردد بشأن عامر عامر مجرد أحاديث وكلاء".

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وشدد "لم يصلنا أي عرض رسمي من الأهلي لضم اللاعب مع نهاية الموسم الجاري".

وأوضح مدير الكرة بالإنتاج الحربي "أشعر من الكواليس أن هناك اهتمام ومفاوضات من النادي الأهلي".

وبسؤاله عن سعر اللاعب قال مهدي "الحديث عن أسعار اللاعبين يؤثر على اتجاهات الأندية ويغضب بعض المسؤولين".

وكشف "ولكن لن يصل سعره إلى 20 مليون جنيه كما اشترطنا العام الماضي، لأن الأزمة الحالية ستؤدي إلى انخفاض أسعار اللاعبين".

وأضاف "لن نقف في طريق اللاعب إذا تلقينا عرضا رسميا من الأهلي، وقتها سنجلس مع مختار مختار مدرب الفريق واللاعب لدراسة الموقف".

وأتم تصريحاته "عامر رفض الرحيل عن النادي قبل تجديد عقده بالرغم من المبالغ الكبيرة التي عرضت عليه، حرصا على مصلحة النادي لذا فهو يحظة بتقدير من إدارة النادي".

الأهلي عامر عامر
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