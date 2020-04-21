إكرامي: لم يكن لي دور في ملف عبد الله السعيد.. فضل الزمالك على ناد تركي

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 14:15

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور - عبد الله السعيد

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي أنه لم يكن له دور مع زميله السابق عبد الله السعيد في توقيع الأخير للزمالك أوائل عام 2018.

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

شريف إكرامي

النادي : الأهلي

الأهلي

صرح إكرامي عبر قناة النهار "لم يتم الاستعانة بي نهائيا أو يطلب مني الحديث مع عبد الله عند توقيعه للزمالك، لم يكن لي أي دور في هذا الملف".

وأضاف "عبد الله من الشخصيات القريبة مني، أعتز به كشخص، لديه أولويات وحسابات معينة أساسها أنه كان لاعبا بالإسماعيلي، وانتقل للأهلي، وفكر في السفر إلى تركيا، لكنه رأى في هذا التوقيت أن عرض الزمالك أفضل".

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وأشار "حسابات عبد الله السعيد مختلفة عني أنا وحسام عاشور.. أنا مولود في النادي، لا ينفع أن يحدث هذا الموقف مني، عبد الله يعرف ذلك تماما ويقيم الأمور بشكل جيد، ولا أريد الحديث عن التفاصيل احتراما للجمهور".

وواصل حارس مرمى الأهلي "كل لاعب لديه حساباته، قد تكون غير منطقية للبعض ولكن بالنسبة لصاحب الشأن، فهو يعرف ما يريده، حينها لا يكون لي رأي".

وأتم إكرامي تصريحاته "لسنا لاعبين صغارا، هناك ملفات عادة لا نتحدث سويا في تفاصيلها مثل ملف التجديد بل أتواصل مع زملائي عاشور ووليد سليمان وفتحي للاطمئنان عليهم فقط، أما التطورات والتفاصيل بين اللاعب والنادي لا أعرف عنها شيئا".

وأعلن الأهلي في وقت سابق الاتفاق مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق على الرحيل عقب نهاية الموسم، ولم يحدد الحارس الدولي وجهته المقبلة حتى الآن.

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الأهلي عبد الله السعيد شريف إكرامي
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