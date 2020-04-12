أعظم 50 جناحا في تاريخ كرة القدم.. الفرعون المصري يناطح عمالقة البرتغال والبرازيل

قصير مراوغ سريع وخطير للغاية، صفات قد تجتمع في أغلب أجنحة كرة القدم على مر العصور.

ومع تطور المركز واختلاف مهامه وأساليبه خلال السنوات الأخيرة، تُبرِز قائمة أعظم 50 جناحًا في التاريخ تنوعًا كبيرًا في عقائد اللاعبين الكروية، لكن جميعهم يجتمعون على شيء واحد: الإمتاع.

FilGoal.com يقدّم قائمة أعظم 50 جنانحا أيمن وأيسر في تاريخ كرة القدم، طالعها من هـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا