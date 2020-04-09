حسين السيد: نادي القرن "متفصل" لـ الأهلي.. ورفضت المشاركة في كأس العالم كحارس ثالث

الخميس، 09 أبريل 2020 - 21:55

كتب : FilGoal

حسين السيد - الزمالك

كشف حسين السيد حارس الزمالك السابق رفضه المشاركة في كأس العالم 1990 مع المنتخب المصري ويعتقد أن لقب نادي القرن "مُفصّل" للأهلي على حساب الزمالك.

وتحدث حارس الزمالك السابق قائلا: "قبل كأس العالم 1990 أراد محمود الجوهري ضمي للمنتخب المصري كحارس ثالث، في ظل تواجد أحمد شوبير وثابت البطل وسعفان الصغير وأيمن طاهر حينها ورفضت".

تابع في حديثه عبر قناة الزمالك "لن تجد اسمي في أي قائمة للمنتخب تحت قيادته بعد ذلك، ومع تدريبه للزمالك الوضع اختلف بعد جلسة خاصة، في الزمالك اختيارت حراسة المرمى قليلة عكس المنتخب".

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وأضاف عن حراسة مرمى منتخب مصر في الوقت الحالي "لا يوجد حارس مرمى للمنتخب المصري ألا بين الأهلي والزمالك، سيكون الحارس الأساسي للمنتخب من الأهلي والبديل من الزمالك".

وأكمل "قلت في وقت سابق أن محمد عواد رغم تألقه في الدوري السعودي أنه لن يلعب لصفوف المنتخب".

وعن أحقية لقب نادي القرن للزمالك "لقب نادي القرن "اتفصل" للنادي الأهلي، هناك شخصا في الاتحاد الإفريقي هو من فصّل اللوائح".

وأردف "هل سمعت عن لقب القرن في أي اتحاد قاري، لابد من مقارنة الخطوط العريضة بين لقب القرن في قارة أوروبا الفائز بها ريال مدريد مع قارة إفريقيا، لتعرف أحقية الزمالك في اللقب".

واستدرك "بطولات الزمالك فاز بها الفريق بشرف ونزاهة، الكثير من بطولات الأهلي كان فيها مجاملات عديدة، اسأل حسن شحاتة وهدفه الملغى أمام الأهلي رغم أنه من منتصف الملعب".

وواصل "في عام 1996 رفضنا تعيين قدري عبد العظيم لإدارة مباراة القمة قبل المباراة بأسبوعين، نحن نعرف أن الحكم المصري يتجه للميول في الملعب وأغلبها للنادي الأهلي، وتحجج اتحاد الكرة بعدم وجود وقت لجلب حكم أجنبي".

وأتم "قبل المباراة نزل 6 حكام لأرضية الملعب للتسخين ومن ضمنهم قدري عبد العظيم وهو من أدار المباراة، وفي الشوط الثاني بعد تقدم الأهلي بهدفين انسحبنا من المباراة".

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